Di acuerdo cu bogado Marije Vaders: Kuwas ta un hende totalmente inconfiabel!

WILLEMSTAD – Abogado sra. mr. Marije Vaders a bini na palabra y a anuncia mesora cu lo e pidi libertad pa su cliente como cu segun e, e caso no ta cumpli cu e cuadro di regla y proceduranan di ley. Abogado mr. Vaders a conclui cu “Nini” Fonseca ta inocente como tal mester bay den libertad inmediato.

Resultadonan adicional di investigacion tampoco no a trece puntonan nobo ni tampoco nan ta legalmente y convincentemente den bista di e abogado.

Declaracionnan di Elvis Kuwas “Monster” a keda considera confiabel pa Ministerio Publico, pero e abogado no ta comparti e pensamento ey.

Totalmente inconfiabel ta e declaracionnan di Kuwas, segun abogado Vaders.

E abogado ta di opinion cu ta palabracionnan cu Ministerio Publico a haci cu Kuwas a pone e ta comportando otro.

E abogado a bay bek na pasado, haciendo comparacion cu declaracionnan anterior.

Aki e abogado a referi na declaracionnan di Elvis Kuwas cu tin di haber cu loke a sosode den e garashi di Luigi Florentina “Pretu”.

Abogado Vaders a keda ripiti cu e declaracionnan di Kuwas cada biaha a cambia y cu su contactonan mas bien tabatin di haber cu Luigi Florentina “Pretu” y no cu “Nini” Fonseca. Amplio y detaya e abogado tabata tocante encuentronan entre Luigi Florentina “Pretu”, Damascus “Panchek”, Raul Martinez alias “Bolle” i Pieter.

No tabatin nunka un reunion den garashi di Pretu, segun abogado mr. Marije Vaders. Tambe e argumentunan cu Kuwas a trece e siman aki padilanti den sala di corte cu e lo no kier a duna declaracion contra di “Nini” Fonseca pa proteh’e, segun e abogado tampoco no ta cuadra cu berdad.

Tambe e abogado a trece padilanti cu hopi di e declaracionnan cu Kuwas a haci tocante “Nini” Fonseca su participacion activo tocante e suma di pago ta basa riba suposicion. Tambe e abogado a trece padilanti cu Kuwas anteriormente a declara cu tur loke el a bisa tocante di Burney “Nini” Fonseca ta loke otronan a cont’e.

E abogado a para ariba cu Elvis Kuwas a comete perhuicio. Tambe e abogado a lansa duda riba declaracionnan tocante e sport tas of tas cu placa.

Ademas, e abogado a amplia riba declaracionnan di Kuwas cu lo el a para mira casnan tanto di Fonseca como di Florentina, loke segun e abogado ta imposibel.