Di acuerdo cu CAft, Raymond Gradus: Tin un palabracion entre Refineria di Aruba y Gobierno cu e suma di 67 miyon di debe lo ser traspasa ainda pa caha di Gobierno

Durante e conferencia di prensa di CAft diabierne ultimo, su Presidente Raymond Gradus a duna di conoce na dado momento cu ainda Valero mester cumpli cu su ultimo pago di 27 miyon florin na debe cu nan tin cu Gobierno di Aruba.

Pero den mesun rosea, Presidente di CAft, Raymond Gradus a duna di conoce cu den e reunion cu e tabatin como Minister di Finanza di Aruba, mr. Angel Bermudez, e mandatario a informe cu siman pasa a yega na un acuerdo entre Refineria di Aruba (RdA) y Pais Aruba, unda Pais Aruba lo haya den su caha como 60 miyon florin.

E suma aki ta di loke cu Valero ainda debe Pais Aruba (27 miyon florin) cu t’e ultimo pago di e settlement cu Valero a haci cu Aruba. Y cu RdA lo percura p’e suma di 40 miyon cu ta di benta di e compania FMSA, pa un total di como 67 miyon florin cu Aruba lo haya. Y logico si Gobierno cumpli manera a ser bisa na CAft, cu nan lo cobra tur loke tin riba caya, sigur ainda prome cu di aña, Aruba lo tin den su caha un 97 miyon florin.

Bisando esaki, di biaha a surgi e pregunta, FMSA a ser bendi caba y cu kende. Di mes tin masha rumor ta circulando den e dianan cu formacion di Gobierno MEP y POR, unda e financiadornan di e partidonan a cuminsa discuti caba, ta kende lo a of lo cumpra FMSA.

Pero tin un acuerdo den Parlamento, cu siendo un compania nacional, si bay over na benta di un compania nacional, mester haya aprobacion di Parlamento y ningun dia esaki tabata e caso, pa CAft bisa di spera di haya un 40 miyon di benta di e compania subsidario di RdA, cu masha compania ta masha interesa pa cumpra.

Nos ta topa cu Minister mr. Angel Bermudez y a haci’e e pregunta, y el a desmenti cu esaki tabata e caso. Maske si e haya un bon suma pa dicho benta, sigur e lo por bay di acuerdo pa bende FMSA, pero mirando cu lo tin cambio di Gobierno, esaki lo bira un decision di e proximo Gabinete MEP-POR.

Den fin di siman, nos por a mira riba Facebook di Glenbert Croes, kende den un forma cla y raspa a manda un mensahe n’esnan cu kier bende FMSA, cu manera menciona, ya caba lo tin algun financiadornan di campaña di MEP y POR lo a cuminsa discuti esaki.

Glenbert Croes a pone dos frase masha cla cu ta bisa: “FMSA ta di pueblo y lo keda di pueblo. Hamas e lo bay bek den man priva”

Un otro frase citacion di Glenbert Croes ta: “FMSA N.V. lo keda bao di RDA N.V. y lo no wordo pasa tampoco pa Utilities N.V.”

Pero ta kico tin anto? T’asina cu e compania di distribucion di productonan petrolero, cu awe yama FMSA, ta un compania N.V., cu ta bao di RdA, pero te awe RdA no a paga p’e accionnan cu ta di Gobierno. Y for di su inicio a bisa cu lo bende FMSA pa haya fondo pa caba di Gobierno. Si awe RdA kier kende cu FMSA como compania, nifica cu RdA lo tin cu paga e suma di como 40 miyon florin na Gobierno. Y esaki ta na discusion, siendo RdA berdad ta di un compania nacional di Aruba, pero no a paga nada ainda pa FMSA na Gobierno.

Anto e ora ey, pa haya e suma pa cual a ser calcula un 47 miyon florin. Si RdA kier keda cu FMSA, anto nan tin cu paga dicho suma, cu sigur lo yuda caha di Gobierno.