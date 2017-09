Di acuerdo cu Eromil Bakmeyer – Sin a bay elección ainda, ya caba POR ta demostra di ta uno grandi

Hopi biaha por tende e argumento cu si bo vota pa un partido nobo of chiquito, esaki ta un voto perdi. Esaki no ta berdad segun sr. eromil Bakmeyer. Aruba a sa di crece di un isla chiquito y orguyoso, pa un isla grandi den su logronan y respeta den Caribe y den mundo henter.

Asina tambe un partido nobo manera POR lo sa di crece cu e sosten di nos hendenan orguyoso y respeta cu tin e isla aki na pecho. Hunto nos POR, segun Eromil Bakmeyer.

UN VOTO PA UN PARTIDO NOBO NO TA UN VOTO PERDI

Niun partido aki na Aruba, ni na cualkier otro lugar na mundo a nace mesora grandi y exitoso. Tur partido tabatin nan comienso humilde. Un ehempel ta partido AVP cu na 1949 tabatin 6.257 voto, a cay na 1977 te na 1.209 voto y a yega na 26.476 voto na 2013.

Tambe partido MEP, cu porcierto a nace for di partido AVP, tabatin su ups and down durante su añanan di existencia y a lucha pa crece.

Eromil Bakmeyer ta elabora, bisando cu partido POR tin e bentaha cu e partido a wordo establece den un tempo moderno y den un tempo caminda Aruba ta cla pa tuma un rumbo diferente. Dor di e tecnologia di awendia, POR no tin cu depende di e ‘word of mouth’ pa difundi su mensahe, vision y plan di gobernacion, pero por yega directamente n’e pueblo via di e medionan social.

Esaki ta haci cu na tur skina di Aruba e mensahe di cambio ta drentando nos hogarnan, locual ta pone cu e famia di POR ya a crece grandemente den nos comunidad, prome cu e eleccion mes a tuma lugar ainda.

Mas y mas hende ta uniendo nan mes n’e partido nobo, cu ta cla pa acerca e retonan di nos comunidad a base di analisis, factibilidad, racionalidad y cu un mente habri. Tambe POR ta para pa enfoke riba inovacion, renobacion y transformacion riba tur nivel, inclusivemente riba nivel politico.

Nos mester cambia e manera cu nos ta haci politica na Aruba y bin cu un manera colaborativo y participativo pa goberna e pais aki. POR ta para pa integridad, caminda nos kier ta transparente, critico y auto-critico riba tur nivel y caminda cu gobernacion ta den contacto estrecho y directo cu comunidad.

Pesey partido POR tin tur e confiansa cu nos lo wordo sosteni dor di un gran cantidad di hende na Aruba y lo sali como un partido grandi y victorioso den e eleccion di dia 22 di september benidero.