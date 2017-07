Di acuerdo cu Evelyn Wever-Croes: MEP conoce e materia di finansa publico y por baha debe nacional di Aruba sin medida

Siman pasa a tuma lugar un debate interesante di lidernan politico den Cas di Cultura. Esun cu a briya cu su ausencia tabata Mike Eman lider di partido AVP. Tabata un lastima cu Mike Eman ta falta respet na votadornan di Aruba en general, y e millennials en especial.

Pero sinceramente tur hende por a spera esey, pasobra Mike Eman ya no ta fuerte mas manera antes, y no por cu presion.

E prome tema den e debate tabata e tema di finansa publico, y eynan por a nota mesora cu Evelyn Wever-Croes tabata e miho prepara y cu e vision di MEP ta esun mas realistico.

Lider di MEP no a “beat around the bush” manera e demas lidernan pero a bisa mesora ta con lo baha e debe nacional di Aruba cu planes concreto y realistico.

Debe nacional GDP

Aruba tin un debe grandi, un MEGA DEBE, di 87% di GDP. Na 2009 esaki tbt 49%.

Esey kiermen cu di cada florin 87 cen ta bay na paga debe. Esaki ta algo hopi serio y iresponsabel. Anto esaki ta sin conta e PPPnan, pasobra e ora e debe lo ta riba 100%!

Berdad tur hende mester hasi debe pa logra algo, esey no ta e problema. E problema ta cu e debe t’asina halto cu e ta strangula henter gobernacion y nos economia. Ningun hende por hipoteca su cas, na un debe di riba 100% di su entrada!

CAFT a bisa cu lo tarda 27 aña prome cu nos yega bek e nivel di 2009, sin ayudo di Hulanda.

Pa colmo segun CAFT, di tur esaki ta 1% SO a wordo inverti den inversion, dus cu bo por wak unda bo placa ta bay, e demas 99% a bay na gastonan di Ministernan, y den saco di amigos.

Tur loke bo ta “wak”, Green Corridor, Watty Vos Boulevard, MFA, nos NO a paga ainda, kiermen eynan bo placa no a bay AINDA, lider di MEP ta splica.

Den ultimo 8 añanan nos a conoce un record di medida y belasting nobo, hasta e BBO cu supuestamente lo a wordo elimina, a bira mas halto. Y apesar di tur e medidanan aki, toch e debe a redobla y sin cu abo a sinti mehoransa. Abo ta biba miho cu 8 aña pasa?

Tal bes un grupito ta contesta SI, pero e gran mayoria di hende ta contesta NO.

Segun Evelyn Wever-Croes, e debe aki tin nos economia strangula. P’esey nos mester percura pa baha e debe. Con?

Baha gasto, cuminsando di ariba prome, pues cerca e Ministernan prome: nos lo baha cantidad di Minister di 9 pa 7, baha gastonan di fiestamento, biahamento, propaganda y abogado, etc. di e Ministernan, y esaki so caba ta duna un rebaho di gasto entre 60 y cu 70 miyon florin.

Un otro forma pa baha gasto ta pa hasi tur esfuerso pa haya e fiansa a traves di Hulanda cu interes mucho mas abou, algo cu awor Hulanda no kier duna Eman, pasobra e no a maneha nos finansa na forma serio ni responsabel. Aruba ta pagando 220 miyon florin na interes awor cu nos por scapa si nos haya e fiansa aki.

Fiha prioridadnan diferente, pone prioridad n’e ser humano y no na gastonan di luho of di propaganda.

Entradanan: Cobra belasting manera mester ta y na un forma mas husto, y cambia di belastingnan directo pa indirecto. Awor bo ta haya e situacion cu un Minister ta duna su mes un kwijtschelding di 68 mil na belasting, siendo cu tur siman na nos Cede di MEP, mi ta haya cantidad di pensionado cu ta hayando cobransanan hopi halto.

Desaroyo economico cu ta trese mas placa di belasting.

Nos mester atende finansa publico cu man duro y na forma responsabel, pa realmente tin un pais sostenible, y no pasa e MEGA DEBE riba nos futuro generacionnan, Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.