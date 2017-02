Di acuerdo cu Evelyn Wever-Croes (MEP): Tin hopi pobresa scondi na Aruba

Lider di MEP, Evelyn Wever-Croes a duna di conoce cu e ultimo simannan campañando den barionan na Aruba, nan ta wordo hopi confronta cu problemanan den comunidad.

Nan ta hopi agradecido pa e recepcion caluroso y pa e confiansa cu ciudadanonan ta pone den nan.

“Nos ta bishita barionan den ekipo, y cuidadanonan ta keda hopi contento cu nos bishita, especialmente den casonan cu nan tin un of otro problema cu belasting, of otro tema, y nos por yuda nan mesora.

Locual tin mi hopi preocupa ta cu tin hopi pobresa den nos pais, y e ta wordo teni scondi.

Nos ta topa cu hopi pobresa, mas di 8 mil famia sin coriente, y fundacionnan cu ya no ta haya e fondonan mas pa yuda combati e pobresa. Trahadornan di e fundacionnan a wordo nenga di haya bashi premie, y asina ta wordo corta den e area social”, Wever-Croes a splica.

“Mas y mas nos ta topa cu hobennan den cas cu mester a kita for di scol pasobra e gastonan pa bay scol ta demasiado halto. Esaki ta realmente un lastima, pasobra hopi di e hobennan aki tin hopi potencial. Nos mester percura pa un miho sosten pa evita cu famianan ta biba den pobresa, y especialmente pa nos muchanan y hobennan por sigui bay scol.

Nos grandinan, cu mester ta bibando un bida trankil despues di traha henter nan bida, awor ta parse di ta e blanco di atake di e Gobierno aki. Esaki no ta husto. Nos ta splica nan cu MEP si lo percura pa nos grandinan haya un cuido digno y pa baha e peso di belasting di nos pensionadonan.

Un otro preocupacion grandi awor ta e criminalidad. Tur hende ta biba den ansha y panico cu miedo pa wordo atraca. Y tur hende sa cu e Gobierno aki no por yuda nos den esaki.

Pero nos ta splica nan con MEP lo bay haci Aruba sigur atrobe, manera antes. Y esey ta yena nan cu speransa”, lider di MEP a mustra.

“Locual hopi cuidadano ta comenta, ta unda Mike Eman ta. Dicon Mike Eman no ta den pueblo pa convivi cu e pueblo? Dicon Mike Eman ta gusta haci show so, pero no ta mustra interes real den pueblo. Mike Eman ta prefera di biaha bay Colombia pa papia di paharito, en bes di atende cu e dolornan den nos comunidad. Y ora e ta na Aruba mes, bo ta hay’e ta haci show so. Pa Mike Eman show y campaña ta mas importante. Pa Mike Eman sembra odio y desunion ta mas importante”, Wever-Croes a expresa den su relato.

“Nos di MEP SI ta convivi cu e dolor, y durante nos campañanan den barionan, nos ta yuda unda cu nos por. Nos ta determina pa uni e pueblo aki y pone e ser humano central bek.

Pa haci Aruba sigur bek, cu bon scolnan pa nos muchanan, cu bon cuido di salud pa nos hendenan, cu suficiente empleo pa tur hende.

Ta momento pa nos pone prioridad na Aruba, pone prioridad na nos hendenan. Aruba prome.

Na september despues di eleccion, hunto nos lo cambia e rumbo di e pais aki bek, pone rib’e rumbo di bienestar y progreso pa tur, un pais dushi atrobe”, tabata palabranan di lider di MEP, Evelyn Wever-Croes.