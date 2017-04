Di acuerdo cu fraccion di MEP: Gabinete Eman chicando mas di 8000 florin for di cartera di pensionadonan

Tur dia e pensionadonan na Aruba por tende for di boca di e politiconan di AVP con Gabinete Eman a logra rescata e fondonan di SVb y APFA y cu awor e fondonan aki ta mas solido cu nunca.

Pero den e mesun rosea nan no ta conta e pensionadonan di tur e medidanan cruel cu e gabinete actual a impone riba nan lomba y cu tin como consecuencia cu e pensionadonan mester entrega mas awe y pa den futuro nan haya menos.

Algun di e medidanan di Gabinete Eman ta encera lo siguiente:

Medidanan cruel

1) Gobierno di AVP a aumenta e edad di pensioen for di 60 pa 65 aña, tanto pa e pensionadonan di SVB como di APFA. Cu e medida aki e pensionadonan casa ta perde di haya un suma di 109 mil florin den 5 aña y esnan soltero tambe ta perde di haya 65 mil florin den 5 aña;

2) A aumenta e prima di AOV cu 1% na 2014 y cu 1% na 2015;

3) A individualisa e prima di AOV pa e pensionadonan cu ta casa. Esaki a trece cu ne cu entrante 2011 e pensionadonan cu tabata haya restitucion di AOV cu ta varia entre 4000 pa 6000 florin no ta ricibiendo esaki mas;

4) Pa e participantenan di APFA a introduci franchise y middelloonregeling cu consecuencia cu den futuro nan lo haya un reduccion substancial di nan pensioen;

5) A reduci e Duurtetoeslag for di 36.1% te 17.7%, consecuentemente un reduccion substancial di nan pensioen;

6) E franchise a ser aumenta for di 14059 florin te 17616 florin y e porcentahe di acumulacion di pensioen a ser baha di 2.15% te 1.75%. Pues Gabinete Eman a comete un masacre den cartera di nos pensionadonan!

Mas castigo pa pensionadonan

Pero e Gobierno anti-pensionado aki no a keda satisfecho cu tur e medidanan cruel aki y nan a dicidi di bin cu mas castigo riba lomba di e pensionadonan y futuro pensionadonan y cual castigo ya ta causando hopi dolor den seno di nos grandinan.

Den un forma dictatorial Mike Eman no kier paga e suma di 85 florin pa luna di e Inhaalmanoeuvre cu Gobierno debe nan y cual ta suma den total 4080 florin cu mester a ser paga desde 2013 en adelante.

Tambe e Gobierno aki den nan sed pa genera mas placa for di e pensionadonan a dicidi di elimina e Gelijk Bedrag y Bashi Premie for di esnan cu a bay cu pensioen entrante janauari 2015. Aki ta papia di un otro suma di 4000 florin pa aña cu a ser ranca malamente for di e pensionadonan aki.

Meta di Gabinete Eman

Y pa completa e actonan di burdugo di e gobierno aki, tur e ambtenaarnan actual cu den futuro lo bay cu pensioen tampoco lo por bay beneficia di e 4000 florin na Gelijk Bedrag y Bashi Premie tur aña. Asina pues nos por mira cu e Gobierno actual ya ta chicando for un grupo di pensionadonan un suma grandi di total 8000 florin y cu esaki lo wordo chica tambe for di tur e futuro pensionadonan. Algo increibel con esnan cu a traha duro pa yuda construi pais Aruba, awe tin cu sufri na man di e gobierno abusado aki.

Di e forma aki tur hende mes por conclui cu Gabinete Eman no a rescata ningun fondo di pensioen pero cu nan meta principal ta pa chica e pober pensionadonan y p’asina nan por sigui cu nan bida di luho riba custia di pueblo.

Por ultimo, partido MEP ta suplica Mike Eman pa mas pronto posibel duna e pensionadonan locual nan tin derecho riba dj’e, paga e sumanan menciona y pa stop di chica for di cartera di e pensionadonan y e futuro pensionadonan.