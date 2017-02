Di acuerdo cu fraccion di MEP: Te ainda Clarisca Velasquez no ta consciente cu ta su Gobierno a desgracia e pais aki financieramente

Awor cu CAFT supuestamente a emiti un boletin sumamente positivo relaciona cu presupeusto 2017, nos a haya un reaccion ridiculo y infantil di Parlamentario di AVP, Clarisca Velasquez, kende a declara cu e no a tende ni lesa cu MEP a bisa algo rib’e ultimo boletin aki.

Pero hecho ta cu MEP no a reacciona, ya cu te ainda net nada di un rapport oficial a sali di parti di e organo di CAFT, pero ta Prome Minister Mike Eman so a trece algun informacion rib’e asunto aki.

Y tur hende – despues di 8 aña – mester por ta na altura caba cu tur loke sali for di boca di Mike Eman no ta di confia ya cu su manipulacion cu informacion tambe ta conoci pa un y tur.

Ta p’esey na su debido tempo ora cu CAFT mes publica e ultimo cifranan oficial lo bin un reaccion oficial di parti di MEP.

Record di deficit na 2012

Awe Clarisca Velasquez den su mundo di fantasia ta declara cu Aruba ta bayendo den bon direccion pa cu un supuesto deficit financiero di 0.5% na 2017 y cu otro aña Aruba pa prome biaha den historia lo tin un surplus den presupuesto.

Sin embargo, Clarisca ta lubida completamente con su Gobierno di AVP durante 2010 – 2015 (mira tabel!) a logra crea un promedio di deficit di 6.9% y cu ta basa riba tur e deficitnan astronomico aki awe nos pais ta horca cu un megadebe di mas cu 4 biyon florin (83% di GDP), un redoblacion di debe compara cu 2009 y esaki sin conta acerca e debenan di e proyectonan PPP.

Tur rapport ta mustra cu ta te aña 2040 nos debe nacional por yega bek na 40% di GDP, esta e porcentahe di debe cu Gobierno di MEP a laga atras na 2009. Clarisca mester tin berguensa di papia di deficit si mira con na 2012 su gobierno a kibra tur record di deficit den historia di Aruba, esta un deficit di 9.8%!

Hecho ta cu contrario na tur e desaster di deficitnan crea pa e Gobierno di AVP, e Gobierno di MEP a crea apenas un promedio di deficit di 2% durante e periodo di 2002 – 2009, pues menos cu un tercer parti di locual Gabinete Eman mes a crea.

(Mester tene cuenta si cu e cifranan di deficit di 2016 y 2017 oficialmente no ta conoci ainda. Pues no por inclui esaki den e calculacion ya cu no por bende cuero di beer prome cu mat’e!).

Surplus na 2003 y 2008

Por mira den e tabel cu te hasta na 2003 y 2008 e gobierno di MEP a cera aña cu surplusnan di 4.8%, resp. 1% y pa awe Clarisca papia di algo historico pa loke ta un supuesto surplus di Gabinete Eman na 2018 (?).

Sin embargo, ta bisto pa un y tur cu ta hopi esfuerso, denuncia, critica partido MEP mester a haci durante e ultimo 7 añanan, tambe skirbi e rapport “Feestvierend ten ondergaan”, core campaña 2013 relaciona cu e Megadebe y – cu despues cu Gabinete Eman a ricibi aanwijzing, KB y CAFT for di Hulanda – por fin nan di AVP a realisa cu mester cuminsa haci algo na e malgastamento di placa di pueblo den forma descabeya y tambe e deficitnan monstruoso cu nan mesa crea.

Pues Clarisca Velasquez mester cuminsa baha for di nubia y realisa cu su partido AVP lo bay den historia como e unico partido cu a desgracia e pais aki financieramente y pa awe nan di AVP pone nan cara di lamchi y haci como sifuera cu nan no a kibra un kopi, siendo cu ta henter e set di servies mes nan a basha abao y laga esaki na filingrana.