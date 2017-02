Di acuerdo cu Glenbert Croes (MEP): MEP lo baha prijs di gasolin awa y coriente pa henter nos digno pueblo

Sr. Glenbert Croes di Partido MEP a confirma cu un di e solucionnan di partido MEP pa alivia e pueblo di Aruba ta pa baha e prijs di awa y coriente drasticamente.

Sr. Glenbert Croes a declara lo siguiente:

“Partido MEP kier confirma na henter nos digno pueblo cu e decision di Gabinete Mike Eman II pa laga Valero establece e prijs di gasolin a base di “delivered price” cu a hisa prijs di gasolin drasticamente y no e “platts pricing” cu ta prijs di mercado, e Gobierno nobo di MEP lo revok’e p’asina e prijs di Gasolin y Diesel baha drasticamente, ademas di baha prijs di awa y coriente.

Dor di kibra e contract di hedging, dor di bay bek na e platts pricing, e Gobierno nobo di MEP lo baha prijs di awa coriente y gasolin pa henter nos digno pueblo. Ora MEP baha awa y coriente y gasolin e lo ta un alivio grandisimo pa henter pueblo”, segun Glenbert Croes.

“Gabinete Mike Eman I y II no a importa nan e dolor y dificultad cu tur famia na Aruba tur dia, tur siman, tur luna ta pasa den dj’e cu un Aruba di AVP unda tur cos ta asina caro. E salarionan no ta yega. E pensioennan no ta yega. E onderstandnan nunca no a yega. Dor cu awa coriente y gasoline ta asina caro na Aruba, prijs di tur cos a subi drasticamente.

Ademas di e medida di BBO/BAZV di Gabinete Mike Eman, tur e medidanan aki a pone cu tur e prijsnan di cuminda tambe a subi drasticamente”, Glenbert Croes a splica.

“Placa no ta yega mas pa nos pueblo biba. Ora bo mira cu e Ministernan ta haci y deshaci cu placa di pueblo, Gabinete Mike Eman ta sigui gasta sin control y sigui haci debe y mas debe pa nan sigui gasta y Gabinete Mike Eman ta pidi pueblo hala faha mara cu e medidanan cu nan ta tuma hincando nan man den cartera di nos pueblo lagando e cartera di nos pueblo na werki y bashi y sin puntra pueblo.

E Ministernan di Gobierno di AVP tur a enrikece nan mes, pero empobreciendo henter un pueblo. Esaki ta un crimen cu Gobierno ta comete contra un pueblo cu no por wordo pordona”, Glenbert Croes a expresa.

“Henter nos digno pueblo a tuma su decision caba. E cambio real, necesario cu esperansa cu henter nos digno pueblo ta anhela ta wordo logra 22 di september proximo.

Pueblo lo vota pa e unico partido di pueblo, Movimiento Electoral di Pueblo cu nos compromiso pa salba Aruba nos pueblo y e futuro di nos yiunan”, Glenbert Croes a termina bisando.