Di acuerdo cu Milo Martes di Partido POR: Mester bin cu un localidad pa wordo uza como DOORSTROOM school

Despues di a tuma nota di e comunicado di prensa, na unda SKOA ta mustra rib’e scarsedad di cupo pa studiante n’e scolnan di MAVO ta algo cu nos di POR a adverti Gobierno riba dj’e.

E scarsedad aki ta consecuencia directo di e prioridadnan robes di Gabinete Eman II.

Un parti grandi di e problematica di scarsedad di localidad na scolnan ta debi na consecuencia di ponemento di show pafo y no wak e realidad, segun Milo Martes.

Añanan di negligencia dor di e gobernacion actual pa cu e crecemento alarmante di e grupo di muchanan cu ta cabando scolnan basico den e diferente barionan ta pone cu e aña escolar nobo nos dilanti tin falta di espacio pa por tuma studiantenan e. o. di MAVO.

Ta p’esey mi persona a y ta sigui boga pa un localidad mas central cu por wordo uza como un DOORSTROOM school parti mainta y cu por a alivia e problema pa cu e 500 studiante cu lo tin cu drenta MAVO y tambe pa cu e problema di cupo den e kleuterschoolnan na Playa, Paradera y Noord, Martes ta splica.

Cu DOORSTROOM school nos kiermen un localidad caminda cu e scol (nan) cu ta den renobacion of temporal tin falta di espacio por ubica nan alumnonanan y haci uzo di e localidadnan aki cu ta central y adecua. Esaki na luga di huur localidadnan, container of trailer cu ta costa miyones di florin y cu ta crea situacionnan peligroso na cierto localidadnan cu no ta adecua pa cu e proposito di un scol, e ta mustra.

Gran parti di e inversionnan descabeya cu ultimo añanan a wordo ehecuta dor di e Gobierno actual hunto cu companianan local y internacional den e forma di PPP ta un di e motibonan di e debe grandi cu tin riba cabes di nos hubentud y pa cual motibo no por haya un localidad awe y cu consecuencia cu mayan nan tin cu paga p’e, Martes ta continua bisando.

Ta p’esey cu POR den Gobierno nos lo para pa scolnan tin un base infrastructural minimo, teniendo cuenta cu e cantidad di alumno, material, ekipo y facilidadnan (p. e. cantidad di klaslokaal, cantidad di banki y stul pa cada klas, smart TV, cantidad di laptop, conexion di internet, cantidad di baño y un gym local adecua cu tur su facilidadnan pa tur scol.

POR su vision ta basa rib’e siguinte puntonan; pragmatismo, progresividad, integridad y comunitario y participativo, Martes ta termina.