Di acuerdo cu mr. Andin Bikker, reunion publico ta urgente: No por trata un asunto di embergadura asina cuestionabel di criminalidad den un bijeenkomst

Den rueda di prensa di partido POR, mr. Andin Bikker a declara cu mester bin un reunion publico urgente den Parlamento pa trata e tema di criminalidad. E ta ripara cu tin cantidad di bijeenkomsten den Parlamento cu den su concepto no ta e tipo di reunion caminda mester trata un problematica di tal embergadura.

Bikker a splica cu ora ta yama reunion nan di bijeenkomsten ta reunionnan p.e. ora ta invita Gobernador, ora un Parlamentario ta wordo huramenta, ora ta discuti riba temanan specificio y e ta un formalidad.

Andin Bikker a bisa cu aworaki tin hopi hende ta keda cuida nan mayornan di edad grandi na nan cas pasobra nan tin miedo y ta mira cuanto atraco arma ta tumando lugar den nan propio cas. Andin Bikker ta cuestiona cu pa colmo Minister di Husticia a bin dilanti dialuna den Parlamento sin bin cu nada nobo. El a bin cu un tape graba desde 2012.

Un reunion publico den Parlamento ta importante, pasobra aparte di mocionnan di confianza of desconfianza tin instrumentonan cu ta hopi claro cu Parlamento por aporta na dje, manera a mustra den Parlamento dialuna.

P.e. Minister Dowers a papia di e ley di Admision, pero e Minister cu ta trata asuntonan di admision na 2012 a presenta un concepto di ley na Parlamento cu ta pega te dia di awe, pasobra e Minister ta bin cu diferente nota di cambio y te cu Raad Advies a bise cu e ta bin cu cambionan constantemente y di tal manera cu ta mihor pa bin cu un proposicion di ley completamente nobo enbez di cambionan detaya riba LTU.

Bikker a menciona tambe cu den e mesun reunion aki su colega Otmar Oduber a papia tocante un sistema cu ta tranca pa motibo di cambio di ley y segun e ta bisa obviamente Parlamento tambe tin un rol den esaki.

Bayendo un tiki mas leu, Andin Bikker a bisa cu e Minister a bin dialuna den Parlamento pa desvia atencion un rato y cu cada bez e ta bin cu excuse y e ta argumenta cu dor cu tin tanto hende ta traha carta di garantia esnan cu ta bin cu mal intencion pa haci atraco.

Parti di esaki ta berdad cu esaki ta tumando lugar, pero tin un investigacion ta andado awor aki riba un persona cu a duna mas cu 100 carta di garantia y aparentemente e ta hopi yega n’e Minister.

Tin hopi rumor cu ta core rond cu tin trahadornan di Imigracion ta haya nan mes cu no nan ta para hende cu no por drenta Aruba, pero ta un telefon ta ring pa laga e persona ey pasa tog. Tipo di cosnan aki mester wordo investiga y cuestiona, y awor cu Parlamento a constata cu tin dos miembro di mes fraccion di Gobierno a dicidi cu via e asientonan cu nan tin y dor cu nan tin nan dudanan ta pensando pa retracta nan sosten na Minister di Hustucia, pasobra nada nada nobo a bin dilanti di su parti durante reunion di Parlamento.

P’esey Andin Bikker ta insisti cu aworaki un reunion publico ta na su lugar pa Parlamento debati riba e tematica aki, pa bin cu mocionnan, pero tambe pa wak con nan por acapara y atende cu e hecho cu tin leynan cu segun e propio Minister ta tranca.