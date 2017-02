Di acuerdo cu partido MEP: Ministernan di AVP ta co-responsabel pa e ola di atraco y criminalidad na Aruba

E topico cu a domina media den e ultimo simannan ta e ola di atraco cu ta azota nos pueblo tur dia, caminda ningun hende den e pais aki ta sinti nan mes sigur mas, ya cu te hasta nos grandinan indefenso ta wordo atraca den nan propio cas.

Manera indica dor di Cuerpo Policial, un gran cantidad di e atracadornan ta procedente di Venezuela, pero bao di nos localnan tambe tin un grupo grandi di hobennan cu a coy e mal caminda di criminalidad.

Ta p’esey mes partido MEP ta puntra kico e Ministernan Arthur Dowers, Paul Croes, Michelle Hooyboer, Alex Schwengle y Mike Eman a haci den e ultimo añanan pa preveni cu nos hobennan ta cay den e mundo di criminalidad.

E contesta ta, net net nada a ser haci, ya cu pa e Ministernan aki show, modelahe y sacamento di potret ta hopi mas importante cu gara e toro na su cacho. Instrumentonan importante riba tereno di husticia, educacion, trabou y deporte no ta ser implementa dor di e cinco Minister aki pa logra un bienestar optimal pa nos hobennan.

Partijdiploma di AVP

Ya ta conoci caba cu un grupo grandi di casi 30% di nos hobennan ta desemplea y di ningun forma nan no por haya trabao riba nan propio isla natal. Esaki ta conduci hopi biaha na frustacion y decepcion bao di nos hobennan y cu tur consecuencia cu esaki ta trece cu ne.

Minister di Trabou Paul Croes no ta haciendo nada pa e grupo vulnerabel aki, pero solamente bo ta hay’e tur dia ta modela den media cu e hobennan. Y pa e hobennan cu pa suerte a logra di haya un empleo, hopi di nan mester mira con un grupo grandi di coordinadornan incapacita cu nan partijdiploma di AVP ta gana un promedio di 9,000 florin pa luna, mientras cu e hobennan aki mester contenta nan mes un salario minimo di 1,700 florin.

Alavez e Minister di “Hubentud” aki a percura pa kita subsidio y cera FDEC, un instituto caminda nos hobennan tabata haya un formacion riba tereno di arte, cultura y tabata kita nan for di caya.

Terkedad y arogancia

Minister Arthur Dowers mes no ta hibando un maneho preventivo y p’asina evita cu nos hobennan ta cay den e mundo di criminalidad. Den su terkedad y arogancia pa añanan largo e no a ni percura pa cuminsa cu klasnan nobo di Polis y p’asina nos hobennan por haya un trabao den e area aki. E Minister aki su actitud ta cu no ta import’e kico lo bay para di nos hobennan y e mescos cu Paul Croes ta haya mas importante cuanto potret por ser saca di dj’e tur dia.

Subsidio ekiboca

Minister Michelle Hooyboer ta mas interesa den cuanto Universidad na Merca y Canada e por haya pa yega na un acuerdo pa reduci e tuition fee pa nos studiantenan, pero na Aruba mes su maneho no ta dirigi pa yuda na formacion intelectual di nos studiantenan.

Ki bal bo haya mas studiante bay studia na Merca y Canada, pero cu Gabinete Eman no ta percura pa e hobennan aki haya un empleo ora nan caba nan estudio y ta laga nan riba caya? Tambe e poco miyon di florin cu tin pa enseñansa e Minister aki ta prefera di hinca esaki como subsidio na un scol priva, esta ISA.

Facilidadnan den decadencia

Minister Schwengle siguiendo e pasonan di su antecesor Visser no ta percura pa inverti den mantencion di tur e facilidadnan deportivo cu Gobierno di MEP a construi den pasado.

Tambe no a construi ningun facilidad deportivo nobo durante e ultimo 8 añanan.

Esaki claramente ta demotiva nos hobennan pa haci deporte sanamente y asina keda rib’e caminda corecto.

Den pasado Minister Visser cu yen di tam tam a bin cu e Ciclovia y tambe Pannabol pa nos hobennan, cualnan tur a muri un morto natural, sin pena sin gloria.

Pues un Gobierno sin vision cu no kier sigui e lema di MEP, esta “Un hoben deportista mas ta un delincuente menos”.

Asina pues nos por mira cu tur e Ministernan menciona ta haya un “brevet van onvermogen” pa yuda nos hobennan keda rib’e caminda corecto y cu ningun di e Ministernan aki tin e grupo aki na pecho, ya cu pa nan ta mas importante con pa haci show y payasada tur dia.

Finalmente, ta e grupo di hobennan aki mes a ser crucifica pa Mike Eman cu un megadebe di 6 biyon florin y cu te na aña 2040 nan tin cu keda paga e debe astronomico aki.