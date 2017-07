Di acuerdo cu partido MEP: Paul Croes a engaña nos pueblo y en especial nos hobennan

Na 2013, Aruba a conoce un Minister di Trabou, relativamente jong. Nos anhelo tabata cu por fin Aruba su hobennan lo wordo incorpora den e proceso di trabou y cu desempleo bou di hubentud na Aruba lo bira algo di pasado.

Lamentablemente, nos hobennan a wordo engaña y traiciona pa Paul Croes. Nos hobennan a wordo humiya. No solamente pa Paul Croes, pero pa henter partido AVP cu ta complice di e miles di ontheffingnan cu a wordo firma. Y esnan cu awe a sali for di AVP manera Otmar Oduber y Marisol Lopez-Tromp ta mes culpabel cu tur esnan riba lista di AVP.

Boso tambe tabata sa kico ta pasando, boso tambe a keda keto y p’esey boso a bira complice den henter e decadencia den e gobernacion berde.

Masha hopi hoben tabata busca trabou manera loco y no por a haya trabou, pasobra Paul tabata firma miles di ontheffing pa su amigonan y p’e amigonan di AVP.

Uitzendbureaunan tin un gran cantidad di hobennan registra cu no por haya trabou niun parti. Esaki ta e realidad bou mando di AVP. Esaki t’e futuro cu Paul y AVP a hinca nos hobennan aden. E hobennan cu si a haya trabao t’e tres sobrinonan di Tanchi Leoncita cu como coordinador ta ganando un schat di placa di pueblo. Pa nan si tin trabou. Lo ta bon pa nan Tanchi grita na radio cuanto nan salario ta y ki diploma nan tin pa gana dicho salario.

Un berguensa di dia cla. E locutor tambe cu ta gana un salario astronomico mester bisa ki diploma e tin pa por gana e salario ey cu ta wordo paga cu placa di pueblo.

Mientras tanto, tin hobennan cu ta drenta via via cu un salario minimo aki aya, sin por haya trabao fiho, sin tin e posibilidad di cumpra un auto pasobra nan no por haya un fiansa, corda p’e pobernan aki por yega na construi nan propio cas. Promesanan falso, engañonan na nos hobennan, corupcion, labamento di placa y soborno ta e lemanan di Paul y AVP.

Awe ciudadanonan mester tin berguensa di ta pertenece na partido AVP.

Awe hobennan mester tin berguensa di pertenece na Paul Croes, despues di tur e ontheffingnan cu el a firma contra nos hobennan. E pueblo aki ta desespera y ta anhela p’e cambio. Hobennan mester join MEP pa finalmente mira y sinti e cambio berdadero.