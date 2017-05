Di acuerdo cu Partido POR: Prome Minister mester demostra awe unda e dignidad y principionan di su Gobierno ta para

Diamars mainta, finalmente lo tuma lugar e reunion publico den Parlamento pa atende cu e investigacion penal contra Minister Paul Croes. Despues cu e reunion a wordo pidi cu caracter di urgencia basta siman atras, diamars mainta finalmente esaki lo tuma lugar.

Durante e reunion importante aki pa estado di derecho di Aruba, Prome Minister lo mester demostra unda dignidad y principionan di su Gobierno ta para.

Tur hende sa cu Minister Paul Croes ta bou investigacion den un caso penal y manera POR a bisa for di cuminsamento, e unico opcion cu lo mester tabatin ta pa e entrega su retiro como Minister mientras cu e investigacion ta tuma lugar. E posicion aki ta haya mas forsa ora tene na cuenta cu e investigacion tumando lugar ta pa posibel iregularidadnan cu a tuma lugar den su propio Ministerio y na unda su persona ta e sospechoso principal di e. o. labamento di placa, soborno y malversacion.

E salida cu Gabinete Mike Eman II a tuma ta uno cu no ta legalmente viabel, a tuma e decision cu Minister Paul Croes ta baha cu vakantie mientras cu e investigacion ta tuma lugar.

Den Reino Hulandes hamas a wak un decision asina, unda cu un mandatario cu ta wordo investiga pa posibel actonan di corupcion ta djis baha cu vakantie mientras cu e investigacion ta tuma lugar. E decision aki por wordo considera mas bien uno di premiacion pa cu e Minister. Bay cu vakantie, sigui cobra salario y sigui disfruta di tur beneficio manera auto, telefon, gasolin, no ta aceptabel.

Den cuadro di esaki a laga Minister Angel Bermudez tuma over e carteranan di Minister Paul Croes, pero legalmente e no tin ningun poder y keto bay Minister Croes ta keda resposanbel pa su carteranan ya cu e no ta medicamente incapacita ni tampoco ta den exterior pa trabou of vacacion, es decir, e ta keda e Minister responsabel.

Diamars mainta, Prome Minister Mike Eman lo ta presente den Parlamento durante reunion publico pa contesta preguntanan di representantenan di pueblo cu den nomber di comunidad lo exigi un claridad pa loke ta e situacion extraordinario aki.

Como POR nos ta spera cu sano huicio y conservacion di nos estado di derecho prevalece y Premier Eman tuma e decision corecto di laga Minister Paul Croes entrega su posicion como Minister di Gabinete Mike Eman II, mientras cu e investigacion contra dj’e yega su final.

Aki no ta trata di un partido, ta trata di Aruba. Manera nos a bisa for di cuminsamento, gobernacion di un pais ta algo hopi serio y na momento cu tin un investigacion penal riba un di e Ministernan (sospechoso) cu ta conforma dicho Gobierno, integridad di no e Gobierno, pero di henter pais Aruba y Reino Hulandes ta wordo poni den duda.

E prome yama pa evita esaki ta e Minister mes, sigui pa e Prome Minister, Parlamento y finalmente Hulanda cu no lo duda pa actua y asina conserva “deugdelijkheid van bestuur”, cu ta un di nan tareanan ancra den constitucion.