Di acuerdo cu Rene Herde’ (AVP): AVP a mustra cu por cumpli cu normanan financiero y sin medida

“E conseho final di CAFT rib’e presupuesto 2017 ta confirma loke AVP a analisa y bisa ora di trata e presupuesto 2017 na november 2017. E presupuesto ta realistico!

E presupuesto 2017 ta basa riba entradanan adicional di e mes un belasting cu tur aña nos tur hunto mester paga. A bini acerca e entradanan di e refineria.

Si tur hende cumpli cu nan belasting tur aña, no lo tin problema cu entrada. E critica di oposicion rib’e presupuesto y e motibonan pa nan vota contra ora a trata e presupuesto den Parlamento, atrobe a resulta di no ta corecto.

Pa di tanto biaha den ultimo 8 aña, oposicion ta completamente fout riba finansa publico!

Tin cu puntra si di berdad por tuma nan na serio ainda.”

Asina Rene Herde’ di e fraccion di AVP a bisa durante conferencia di prensa.

NORMANAN FINANCIERO

E normanan pa finansa publico cu a acorda for di 2013 y cu CAFT ta uza, ta keda vigente. Un di e normanan principal pa presupuesto ta e reduccion di e deficit. E aña aki e mester sigui baha te na 0.5% di GDP. Segun CAFT tur e informacion cu Minister di Finansa Bermudez a duna, ta indica cu e aña aki atrobe lo cumpli cu e deficit palabra.

“CAFT mes ta bisa cu si ehecuta e presupuesto manera aproba den Parlamento na november aña pasa, lo cumpli cu e norma aki. Esey kiermen cu e presupuesto cu a wordo aproba dor di Parlamento na novenber 2016, ta realistico y na orden. E critica y rumornan di oposicion cu Gobernador lo bolbe wanta e presupuesto, atrobe a sali di nan fantasia maligno.

Atrobe henter oposicion cu 9 miembro ta completamente fout riba finansa publico”, segun Rene Herde’.

GOBERNA SIN MEDIDA

E presupuesto 2017 ta demostra un biaha mas, cu por maneha finansa publico di nos pais sin cu mester impone medida.

“Gobierno di AVP a percura pa stimula economia prome y asina haya mas entrada via e formanan acustumbra di belasting existente. Gobierno di AVP a y ta uza e entradanan pa sigura servicionan cu Gobierno tin cu duna pueblo, sigura e pensioen di nos grandinan y alavez inverti den pais y pueblo. Esey ta e simpel realidad di e ultimo 4 aña.

Hasta cu e refineria cera y entradanan mas abou cu den e periodo prome cu e crisis di 2008, no a tuma medida. E maneho responsabel y cu bon bista rib’e necesidad di esnan cu menos entrada, a sigura cu nos a sali di e crisis sin e desaster cu MEP a bay laga of cu nan a prognostica.

Pero nos no ta cla. Ainda tin famia y areanan di nos pais cu mester di reforma structural y atencion urgente. Poco poco, pero sigur, nos ta yega na atende tur hende, tur grupo, tur bario y tur area di nos pais. Esey ta duna hende confiansa den futuro di Aruba bou Gobierno di AVP”, Rene Herde’ a splica.

CAFT

Segun Rene Herde’, e institucion CAFT lo sigui usa e formula estrictamente financiero pa analisa finansa publico.

“CAFT no ta interesa den bienestar di nos pais, den creasion di trabou, den economia. E unico cos cu CAFT ta wak ta si ta cumpli cu e normanan. Si nan ta kere cu no ta cumpli cu e normanan financiero, nan lo sigui propone medida riba pueblo. No mester spera nada otro di CAFT.

Pero tur e añanan cu a pasa Gobierno di AVP a demostra cu CAFT tabata ekiboca den nan conseho con pa atende cu finansa publico. CAFT a propone medida. AVP a bisa NO na medida.

Pasobra AVP si ta responsabel pa bienestar di henter nos pais y tambe pa finansa publico sano. Gobierno di AVP ta sigui sanea finansa publico, pero no a costo di pueblo y pais. AVP a mustra cu tin otro forma di goberna. Goberna sin tuma medida! E presupuesto 2017 ta otro prueba di esey”, Rene Herde’ a duna di conoce.