Di acuerdo cu Rene Herdé: AVP lo crea un fondo nacional pa maneha entrada di posibel exploitacion di gas

Pa hamas ripiti e experiencia amargo di “friends and family”

“AVP lo crea un Fondo Nacional pa maneha tur entrada di posibel exploitacion di gas of petroleo den awanan teritorial di Aruba, pa preveni cu niun Gobierno, partido politico of gerente, yega na enrikese nan mes of mal uza placa di nos pais. E mal experiencia di ocho aña di MEP cu a laga nan cu e fama di “friends and family”, ta fresco den nos memoria ainda. Hamas nos kier ripiti esey.”

Asina Rene Herdé, miembro di e actual fraccion di AVP a ripiti awe den conferencia di prensa.

E a ripiti loke ela bisa y loke otro miembronan di e partido a bisa, pasobra ya a scucha den partidonan di oposicion ideanan pa pone man riba posibel entradanan di gas of petrolio di awanan teritorial di Aruba. Tin politiconan den oposicion cu kier uza e placa pa engrandece nan poder.

Tin otronan cu ya a reparti placa cu nos no a ni haya!

Pa preveni tur e locuranan di poder aki y pa reserva e placa pa inversionnan necesario den futuro di nos pais, AVP ta bay introduci via ley, un fondo nacional cu ta wordo maneha los di Gobierno y no dor politiconan manera esnan cu ya a demostra di ta mas interesa den enrikese nan mes, haya poder y haci tur esaki cu placa di pueblo.

Rene Herdé tabata enfatico, bisando “Hamas nos por permiti cu hende cu un mentalidad golos y haragan asina, yega cerca di placa di Pueblo. Nos lo percura pa den ley tin reglanan asina estricto pa preveni cu ken cu ta por mishi of dicidi con ta usa e placa di pueblo.”

INVERSIONNAN PA FUTURO

Segun Rene Herdé, e meta principal di e Fondo Nacional aki ta cu e mester bira un fondo di reserva pa futuro generacionnan.

Herdé a splica cu “Si nos logra haya entrada di e exploitacion di gas y/of petroleo den awanan teritorial, pa cuminsa lo mester haci e exploracion den e forma mas responsabel posibel, pa proteha medio ambiente.

Na di dos luga, si nos haya cualkier entrada extra di e recursonan natural aki, e parti mas grandi mester wordo reserva pa futuro generacionnan. Nos no tin niun derecho pa uza e placa aki sin mas. P’esey pa ley lo mester regla con y cua parti chikito por wordo uza awor y pa cua metanan.

E parti mas grandi mester wordo reserva y uza pa sigura un bon calidad di bida pa Arubianonan den futuro!”

ADVERTENCIA

Cu e advertencia ripiti aki, partido AVP ta manda un señal bon cla pa hende cu ya ta pensa con nan ta bay bira rico cu placa di pueblo. Tambe ta manda un señal pa generacionnan di hobennan cu den futuro lo maneha nos pais. Ta bon pa nan sa e generacion actual di AVP, no lo permiti pa mal uza rikesa di nos pais y laga nan bashi den futuro.

Al contrario, awor nos ta inverti den renoba nos pais, den renoba nos infrastructura, economia, cuido medico, enseñansa y otro areanan, netamente pa pone futuro generacionnan di Arubiano den un miho posicion pa futuro. Esey ta un di e pilarnan di nos pensamento como AVP: cuida e futuro di nos pais, hasta si nos mes no t’ey.” Asina Rene Herdé a termina bisando.