Di acuerdo cu UPP, “Mayoria Absoluto” no t’e formula di gobernacion cu pueblo ta warda riba dje

Den careda di siman pasa y fin di siman tabata tin expresionnan haci tocante e meta di un mayoria absoluto di partidonan politico.

UPP ta reacciona aki, no pa contradeci of coregi e partido politico, ni e candidato of Parlamentario, cu a haci e expresion aki, ya cu ta nan bon derecho pa tin nan opinion, deseo y forma di hiba campaña. Na final e mester keda e decision di e electorado.

UPP ta referi aki n’e declaracionnan di varios integrante di e partidonan cu ta considera nan mes awor como “partidonan grandi”, tocante e rumbo cu e partidonan aki ta bayendo, esta di un mayoria absoluto.

Expresionnan di politiconan dota cu un populismo extremo, primintiendo hopi cos y hungando riba sentimento di hende. Pa colmo, enbes di a suavisa e expresion aki, por a ripara reaccion riba e comentario rond di expresionnnan aki, den defensa di un e deseo di un mayoria absoluto.

Esaki tambe ta loke a wordo vocifera diasabra durante programanan radial.

Aki a elabora riba esaki, basa riba e criticanan cu lo a sali contra e expresion di mayoria absoluto. A referi na radio cu un Gobierno di coalicion lo ta uno zwak, mientras cu un Gobierno basa riba un mayoria absoluto, esta di un partido so, lo ta uno fuerte y na unda cu bo por haci loke bo kier haci den gobernacion (pero tambe deshaci).

Cu otro palabra e rumbo di un mayoria absoluto, t’e forma y e caminda pa realisa e cambionan necesario.

UPP su reaccion ta mas bien pa informa e pueblo riba resultado te awor di un Gobierno basa riba un mayoria absoluto.

Desde su fundacion na 2012, UPP a vocifera esaki. Sigur mirando e periodo di 8 aña di MEP, unda a keda sin haci loke mester a wordo haci, pa a evita loke nos como pueblo a bin experiencia e 8 aña di AVP.

UPP a mustra caba na 2013 cu tabata tempo, pa pueblo bolbe experiencia un Gobierno di coalicion y si ta posibel di un mayoria califica (2/3 parti) cu por trece e cambionan legislativo necesario, particularmente na nivel di gobernacion, p’asina logra e Good Governance.

UPP na 2014 y na 2015 a propone pa medio di un Compromiso Nacional, pa bin cu un Frente Nacional, na unda den un Cumbre Nacional, haci palabracionnan concreto p’asina por enfrenta e retonan di nos pais, y tambe enfrenta Hulanda pa salbaguardia nos autonomia. Pero e propuesta ey lamentablemente a wordo ignora dor di TUR partido di oposicion.

UPP ta sinti, cu pueblo, incluso den seno di e sostenedornan di e partidonan grandi mes, ta biba e pensamento cu un Gobierno di un mayoria absoluto, lo no ta sirbi e interes di nos pueblo, mirando kico a wordo logra te cu awor.

Nos por mira con 4 aña mas di AVP, cu un sosten di un mayoria absoluto, a hiba nos mas leu di cas. UPP ta bolbe ripiti loke el a presenta na 2013, cu ta tempo atrobe pa un Gobierno di coalision haya e oportunidad pa goberna e pais aki.

Por medio di un coalision lo tin e oportunidad pa tin un balance den gobernacion. UPP no ta referi aki na un oportunidad di “yabi”, no na uno di “chantigista” cu any time ta cla pa saca e plug, sino di partidonan cu ta boga pa un Bon Gobernacion basa riba e reglanan di Good Governance, y cu ta vigila cu esakinan ta wordo cumpli cu ne.

Asina aki UPP ta kere cu por controla, trece stabilidad y solucionnan, contribuyendo asina na bienestar y trankilidad di e pueblo Arubiano. UPP ta cla pa e reto aki.

Y esun cu ta sinti su mes yama pa sostene e reto aki, por tuma contacto cu nos partido na upp.unista@gmail.com.