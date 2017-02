Dia 15 di februari ta Ultimo dia pa entrega e plachinan di number di vehiculo di motor cu no ta den uzo Pa haya posibel dispensacion di Impuesto

Departamento di Impuesto ta participa cu dia 15 di februari 2017 ta ultimo dia cu por entrega e plachinan di number di vehiculo di motor cu no ta den uzo pa e prome kwartaal di 2017.

Si entrega e plachinan na tempo e cliente tin posibilidad cu e no tin mester di paga e belasting di aña 2017. Si tin debenan di añanan anterior esakinan mester wordo paga prome cu entrega e plachinan pa 2017. E dispensacion di belasting ta depende cuanto tempo e cliente ta bay laga e plachinan aden.

E condicionnan

Ta asina cu pa un vehiculo di motor cu no ta den uzo y cu no lo bay ta den uzo pa un tempo, no lo tin mester di paga e Impuesto di un of mas kwartaal durante aña. Esaki ta dispensacion di Impuesto y ta valido solamente si cumpli cu e siguiente condicionnan.

Ta entrega e plachinan di number no mas laat cu dia 15 di februari 2017. E plachinan di number ta keda aden pa por lo menos un kwartaal durante aña.

Entregamento di plachi di number

Por entrega e plachinan di number sea na oficina principal na Oranjestad of na un Oficina di Gobierno den districto. Mester acudi cerca un cahero pa yena y firma un formulario.

E formulario yama ‘Inleveren nummeren controleplaat motorrijtuig’.

Por haya e formulario aki via www.impuesto.aw of na Departamento di Impuesto na Camacuri. Pa medio di e formulario ta declara cu ta entrega e plachinan y ta duna e motibo p. e. pa motibo di biahe largo, vehiculo ta daña etc.

Periodo cu e plachi ta keda aden

E dispensacion di Impuesto ta depende tambe di con largo un cliente ta laga su plachinan di number aden. Solamente si e plachinan a keda aden pa un kwartaal completo of pa un termino mas largo, e ora no lo tin mester di paga e impuesto di e kwartaal concerni.

e. si e vehiculo ta daña pa un luna so y e doño a busca e plachinan di number bek, e ora toch e mester paga e Impuesto. E dispensacion no ta conta pa cada luna cu e plachi a keda aden, sino pa cada kwartaal di aña.

No tin dispensacion cu forsa retroactivo

No ta duna dispensacion di Impuesto cu forsa retroactivo. Esaki ta pa motibo cu mester paga e Impuesto delanta.