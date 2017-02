Dia di Aprecio na La Cabana Beach Resort & Casino a celebra e streanan di e resort

Dia di Aprecio na La Cabana Beach Resort & Casino a cuminsa cu un desayuno festivo den e Chit Chat Café y a sigui cu un Asamblea General cu a conta cu un bon bini caluroso di e Eagle Team, y e resort su Gerente General Joe Najjar.

E ceremonia anual, den e sala di conferencia, ta briya un luz riba e streanan di e resort, reconociendo nan tantisimo contribucionnan y nan compromiso total na huesped y coleganan.

E hotel ta midi su scorenan di satisfaccion di cliente via medaya, MC Aichel Lynch a splica. Medaya, un sistema efectivo di maneho di experiencia di cliente, ta captura comentario di tur huesped, transformando e data den informacion util, al instante.

E ceremonia a reconoce empleadonan cu a wordo indica pa medaya despues cu nan a wordo menciona personalmente dor di huespednan.

Medaya su Asociadonan Mas Menciona pa 2016 a inclui, for di e front desk, Cynthia Zambrano; di PBX, Sheryl D’arsie; di Housekeeping, Mimi Diogene; di Engineering, Miguel Martinez & Sandy Ras; di Security, Gregorio Milton; di Activities/Health Club, Nixon Castillo; di F&B, Billy Maxi, y Jandor Lampe; di Owners Services, Desiree Henriquez; di Accounting, Rufina Orman; di Bluegreen, Carolyne Geerman; y di e Executive Office, Jessica Franken.

Medaya su asociado mas menciona, for di henter e resort, ta bin di e front office, esta Angel Santos, kende a logra e score di medaya mas halto di e aña.

Otro departamentonan menciona pa Medaya a inclui e Activities/Health Club y e Front Desk como Mas Mehora na 2016; Cynthia Zambrano, kende a reserva e cantidad mas grandi di upgrade di vakantie; Janet Reid, kende a asisti cu e cantidad mas halto di check ins; David Maduro, kende a yuda cu e cantidad mas grandi di check outs, y e campeonnan maximo di Medaya pa 2016 a sali e miembronan dedica di e departamento di Servicio di Doño!

Medaya a premia Mildred Clemencia cu e premio extraordinario di Perfect Attendance; y e Comision Social a disfruta di elogio p’e hecho cu nan a organisa e mihor Lunch di Tema, riba Dia di Himno y Bandera, 2016.

Top F&B Sellers a ricibi un rond di aplauso; nan a inclui e ganador di e di tres luga, Isidro Valdez, ganador di e di dos luga Stephanie Maduro, y ganador di e prome lugar Jandor Lampe. Marleny Rodriguez a wordo reconoci pa bon benta na The Islander Grill, compartiendo e honornan di Top F&B Seller cu Peter Green.

The Kitchen a nomina Martha Nuboer como Mas Cooperativo, y Zoila Danje como Mas Caring; Raul Sylla a wordo nombra como “Kitchen Team Motivator”, y for di e mesun departamento Christopher Croes a wordo anuncia como “Most Eager to Develop”.

Departamento di Housekeeping a reconoce Nicolasa Ventura pa “Most Requests”, y Dolores Flores pa “Most Requests” den su rol como supervisor. Margarita Tatis a gana e score mas halto di Gerente na Warda pa Inspeccion di Kamber, y Miguel Martinez a sobresali p’e hecho cu e tin e Tempo Mas Rapido di Reaccion den Engineering. Marlon Clemencia & Gregorio Milton a gana e mesun reconocemento di Tempo Mas Rapido di Reaccion p’e Departamento di Security.

Mientras cu premionan a wordo presenta den hopi area di servicio, e Asociado, Supervisor, Gerente y Ekipo di Aña pa 2016 a wordo reconoci pa nan prestacionnan estelar, entre nan, Minerva Hayes, Helen Werleman, Frank Sabajo, y Housekeeping su Ekipo di Area Publico.

Riba e lista di logro p’e ultimo aña, e reconstruccion exitoso di Departamento di Accounting dor di e ekipo di Accounting a ricibi hopi admiracion, y e premionan di Extra Mile a bay n’e departamentonan di Pool y Beach pa nan esfuersonan durante Horcan Matthew su bishita breve riba e isla.

E resort tambe a desvela e identidad di e nominado pa Premio di Shoco, Sandra Gacusan, e candidata maximo p’e premio nacional di excelencia den turismo.

Reconocemento special a bay p’e comisionnan di asociado: Comision Social, Comision di G&H, Eagle Team y Comision di Seguridad.

Den Departamento di Miembrecia, a señala Nathalie Wouters p’e hecho cu el a bende e cantidad mas grandi di Co-Op Unit, Desiree Henriquez, kende a procesa mas Rental y Diahaira Vrolijk, kende a exhibi e mihor actitud.

E ceremonia anual di reconocemento a culmina cu e anuncio di e ganadornan di e Silent Raffle, sigui p’e resort su candidatanan pa Reina di Carnaval, kendenan a wordo invita pa sali dilanti di e grupo y escolta nan na bailamento dor di e gangnan y lobby p’e pool deck y Pata Pata Bar unda nan a tene un eleccion anima hunto cu Quality Brass, bou direccion di e lider di banda Gilbert Franken.

Aki por mira algun momento special di e desayuno festivo y celebracion alegre.