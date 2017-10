Diabierna 20 di october 2017; Nochi di informacion p’e futuro studiantenan

Universidad di Aruba ta invita tur studiante di Colegio Arubano, International School of Aruba, avond HAVO/VWO, EPI y di tur esnan cu ta interesa pa inicia un estudio di enseñansa avansa na Aruba, pa asisti n’e anochi di informacion cu ta tuma lugar diabierna 20 di october di 5:30 pa 9:00 p.m.

Riba e dia aki lo duna informacion di Facultad di Derecho (Faculteit der Rechtsgeleerdheid – FdR), Facultad Financiero Economico (Financieel Economische Faculteit – FEF), Facultad di Turismo y Maneho (Faculty of Hospitality and Tourism Management Studies – FHTMS) y Facultad di Arte y Ciencia (Faculty of Arts & Science – FAS).

Riba e dia aki tur studiante cu ta interesa pa studia na Universidad di Aruba, e proximo aña academico tin oportunidad tambe pa haya informacion general y lo tin oportunidad pa papia cu studiante y docentenan di e facultad nan.

Universidad di Aruba tin 4 facultad y ta brinda e graduadonan di scol secundario y otro interesado e oportunidad pa por aplica y asina sigui un estudio pa obtene un titulo na nivel di ‘Bachelor’ of ‘Master’.

Universidad di Aruba ta ofrece e siguiente specialisacionnan: Na FEF “Bedrijfseconomie” y “Commerciële Economie”, na FHTMS “International Tourism & Hospitality” y “International Business & Marketing”, na FAS “Social Work & Development” y “Organization, Governance and Management”.

Universidad di Aruba tin un bon relacion cu diferente Universidad/Hogeschool Hulandes, Universidad Mericano y cu otro universidad acredita den region.

Un di e acuerdo nan mas reciente di Universidad di Aruba ta cu University of South Carolina na Merca caminda e studiante lo por participa den un programa di intercambio, pagando e mesun suma di inscripcion cu tin na Universidad di Aruba.

Como studiante di Universidad di Aruba no solamente bo por haci un programa di intercambio, pero tambe bo por bay haci bo pasantia (stage) afo.

P’esaki tambe nos tin con acuerdo cu Universidad nan di Hulanda y Merca pa yuda supervisa y guia nos studiante nan cu opta pa haci esaki.

Esaki ta un muestra di e crecemento di Universidad di Aruba den e ultimo añanan.

E convenionan cu Universidad di Aruba ta sera cu universidad reconoci mundialmente ta na bienestar di tur nos studiantenan.

BO FUTURO TA DEN BO MAN!

Universidad di Aruba kier a invita un y tur cu ta interesa pa pasa e anochi aki pa haya tur informacion necesario p’asina por haci un bon escogencia pa nan futuro.

Mayor cu tin yiu na scol secundario tambe ta bon bini pa haya sa mas tocante e estudio cu nan yiu ta desea di haci y asina por yud’e scoge e pakete adecuado na scol secundario.

Cu un bon pakete esaki lo facilit’e haya admision na un di e facultadnan mas liher.

E anochi hopi informacion valioso lo wordo duna y pesey mes ta importante pa atende e anochi aki p’asina por tuma un decision corecto tocante bo futuro!

Programma di e anochi:

Time 17:30-18:00 Welcome & Oportunidad pa cumpra algo na nos bar y cushina. Tur benta di e bar y cushina lo bai pa bek pa yuda nos studiante nan. 18:00– 19:00 Zaal A Presentacion FHTMS Classroom 2 Presentacion FEF (AA opleiding) AULA Academic Foundation Year (aña preparatorio) Classroom 3 Presentacion Social Work & Development 19:30-20:00 Oportunidad pa papia cu tur docente y studiante nan di e diferente faculdad. 20:00-21:00 Zaal A Presentacion FdR (derecho) Zaal B Presentacion Double Degree (Master di Ley) AULA FEF Fauldad di financia, contabilidad y mercadeo Bachelor! Classroom 3 Presentacion FAS-OGM Organization, Governance And management

Di parti studiantenan y staff/ personal di Universidad di Aruba nos kier un biaha mas invita tur esnan cu lo ta interesa of no sa ainda kico nan kier studia pa bin join nos diabierna 20 october 2017 p’asina bo haña tur informacion di kico tur bo por haci aki mes na Aruba!

Pa mas informacion por yama: 526-2200 of manda un email na osa@ua.aw