Diadomingo 26 di april ultimo, Concierto Dominical Donny Lacle cu un variacion di musica alegre y bailabel

Durante e Concierto Dominical Donny Laclé di fin di april cu a tuma luga den Café Musical” na Biblioteca Nacional na Playa, atrobe tabatin un ambiente tremendo. Un audiencia masha anima a gosa di hopi talento musical.

Funari Bula Fuse a habri e programa. E grupo ta consisti di 5 persona den un rolstoel y algun otro cu un handicap fisico cu a toca diferente instrumento musical y algun cantante voluntario bou guia di Brenda Rasmijn y asisti pa Edwin Kock riba guitara.

Nan a habri cu un poema declama pa Betty, cu ta conta nos di Funari. Despues a sigui Himno Funari, un cantica cu ta presenta tur e integrantenan. Nan presentacion a laga e publico sinti y scucha cu nan limitacion no ta stroba nan di siña ritmonan simpel y tocanan.

E canticanan crioyo, crioyo, manera “Aruba”, “Cunucu di seit”, “Chanita” un potpourri y algun mas a refleha bon nan lema: “Nos ta toca, canta e momento, para tur recuerdo, stop tur dolor y celebra bida!”. Y e publico a gosa un mundo.

Durante e pausa cu a sigui, e caha di glas a pasa rond. Y esan presente a deposita un contribucion financiero pa e Fundacion pa Hoben Talento Musical Donny Laclé, cu tur aña ta yuda diferente studiante cu un tipo di scholarship pa nan por sigui desaroya nan talento musical.

Despues a sigui e presentacion di Tali Wever kende hopi di esnan presente ta corda ainda for di tempo cu e tabata toca na Talk of the Town na añanan 70.

Tali ta un autodidact, un persona, cu sin haya les, riba su mes a desaroya su talento musical riba guitara te cu el a logra duna presentacionnan pafo di Aruba, e. o. na Merca, Canada, pero tambe na Europa. Tali no sa lesa noot; e ta scucha e muziek, ta cant’e y toc’e. Tali a laga e publico disfruta di 2 bolero: “Como han cambiado las cosas” y “Me has hechado al olvido”, un tango “Yira Yira” pa despues canta diferente ranchera riba peticion di e publico, manera “Volver, Volver”, “En mi Viejo San Juan”.

E ultimo parti di e concierto a keda den mannan musical di “E Amigonan di Semper” bou direccion di Lucio Rivadeneira. E mainta aki nan a trece un parti chikito di pasado, y laga nos disfruta algo di e musica di añanan atras, e. o. un bolero: “Un día sere feliz”, un danza: “Erani”, un tumba: “Shon Feleci”, Mazurka 1968 y algun piesa mas. Nan lema: Trata di lubida e. o. trabou na cas, disfruta manera un famia y corda cu tin un “pista” pa balia! Nan lema sigur a haya oido cerca e publico cu a disfruta y a haci bon uso di e pista di baile.

E siguiente concierto lo tuma luga dia 28 di mei proximo. Mas informacion lo sigui despues.