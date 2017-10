Dialuna awor Tanja ta cuminsa cu duna les di dibuho

Ultimo dianan a inscirbi p’e workshop nobo di pintura na Ateliers ’89, Academia di Bellas Artes Aruba, yama “Textille Hottie” cu ta cuminsa dialuna awor 9 di october pa 6.30pm. Esaki den un proyecto nobo di pintura total yama “back to basics”, cu ta pa dos luna, na unda den di dos luna lo enfoca mas riba dibuho.

Manera a ser bisa caba den e articulo anterior Ateliers ’89 ta hopi contento cu e juffrouw Tanja, kende ta un artista y maestro, kende a dicidi di bin duna les na Ateliers ’89.

Un juffrouw simpatica y di fama internacional y ganador reciente di diferente premio. E ta aki na Ateliers ’89, cuminsando dialuna awor pa comparti su experencia como pintora multidisciplinario cu bo persona cu n’e ocasion aki no tin nodo di tin experencia alguno. lo guia tur segun nan por.

Edad pa participa ta di 12 aña pariba y manera semper e workshopnan na Ateliers ’89 ta pa un luna y di dialuna pa diahuebs for di 6.30 pa 9.30pm. Corda si cu cuponan ta limita.

Si bo tabata n’e apertura di Ateliers’89 San Nicolas di e exposicion di “Turn Your Herritage in to Art”, diadomingo ultimo, bo mes por a experencia e ambiente unico cu tabata reina.

Interesante y di alta calidad cu nos ta brinda nos participantenen y e publico ne general.

Unda no solamente ta investiga y traha hunto cu e artista cu ta duna les di serca, pero tambe ta siña con ta hiba bo trabou den un presentacion maximo cu ta termina den e anochi di apertura di e exposición unda ta comparti cu tur presente e obranan exhibi.

Pesey no perde e oportunidad aki di bin e workshop di “Textille Hottie” cu ta cuminsa dialuna y experencia pa bo mes e sistema di traha aki sin igual cu Ateliers ’89 ta brinda riba un nivel profesional.