Dicon aña pasa, el a paga esaki, sin protesta y awor kier un areglo di pago

Ayera mainta, esnan cu a pasa dilanti di Bestuurskantoor a keda sorprendi cu un accion cu tabatin. Un protesta di como 20 pa 25 persona, cu no merece di haya tanto atencion, pero tabata Elvis Weert, conocido periodista di TOP FM, a dicidi pa lidera un protesta contra Gobierno di Aruba.

Alegando cu Gobierno ta comete discriminacion contra tur doño di motorcycle, relaciona cu pago di number, nan belasting pa por core riba nos careteranan.

Segun Elvis Weert, kende a bin ta encurasha su oyentenan pa sostene su accion, ta pasobra Gobierno di AVP a tuma un medida cu motorcyclenan mester paga nan number den un solo biaha, pero pa trucknan si a suavisa e medida.

Segun Weert, nan kier mesun trato cu e trucknan grandi.

Ora cu nos a bay averigua ta cuanto tin cu paga pa aña pa un number di un motorcycle, esaki ta 150 florin. Kier men, cu Elvis Weert, no tin 150 florin pa paga su belasting pa su motorcycle? Si bo no tin e suma aki, no cumpra un motocycle. Ki berguenza!!!

Mesun suma, cu aña pasa a ser paga, sin protesta y awor si manifesta. E ta hole politica barata.

Cu sosten di miembronan di Grupo 7, a dicidi di sera caya pa tur trafico, causando un chaos den trafico. Colmo tabata cu net e momento ey, un ambulance tabata bin cu sirene pa hiba un paciente Hospital y no por a pasa.

Esaki sigur ta di mas y a ser condena pa tur persona eybanda. E ambulance mester a maniobra pa no dal ningun auto pa por a sigui pa Hospital.

Por a tende comentario manera e.o. si mama di Weert ta den dicho ambulance, kico e lo a haci?

Otro a bisa, si ta un famia mester ta den dicho ambulance, y p’e accion ey e mester perde su bida, e lo tuma husticia den su man.

Pregunta, con bin Polis no a actua cu man duro, mirando cu e hendenan aki no tin permiso pa organisa ningun protesta y mas ainda pa tuma ley den nan man y blokea henter e trafico. Si bo ta malcontento y bo kier protesta, por haci esaki henter dia mes para dilanti di Bestuurskantoor, pero no por stroba trafico. Pesey ta cuestiona pakico Polis no a tuma medida anto cu man fuerte.

Nos a tuma nota cu ta Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers a baha pa recibi e manifesto, pero Elvis Weert a nenga di dune y a demanda pa Minsiter Angel Bermudez, baha. Y si Bermudez no kier a baha pa tuma e manifesto, Elvis Weert a bisa cu e lo no move, tanten cu Minister Angel Bermudez no presenta.

Di unda a sali cu demanda asina. Ta kende Elvis Weert ta kere cu e ta? Algun ora mas despues, ata Minister Bermudez mes a baha pa tuma e manifesto.

Di acuerdo cu un draaiboek, otro siman tin otro protesta, dilanti di Bestuurskantoor. Dor di kende y pakico, nos no a haya sa.