Digna Lacle Herrera na evento 1000voz: “Politica no ta pleitamento; politica ta bin cu bo boluntad pa haci algo pa bo pais den ki forma cu ta”

Na final di e evento 1000voz cu Fundacion Mito Croes y Fundacion Digna Lacle Herrera a tene diadomingo ultimo tabatin un persona den sala di Hilton Ballroom cu tabata particularmente orguyoso di tur loke a keda logra e dia ey, e propio Digna Lacle Herrera.

E ex politico di 91 aña cu un salud fisico cu tin su retonan, pero un mente mesun skerpi cu semper, a comparti su reflexionnan riba e dia y riba e ideal su tras.

“E fundacion a cumpli cu un di su metanan cu ta duna e pueblo chens pa mehora su saber riba kico exactamente ta politica. Politica no ta pleitamento; politica ta bin cu bo boluntad pa haci algo pa bo pais den ki forma cu ta”, asina sra. Lacle Herrera a expresa.

Na opinion di e gran politico, nos tur tin, independientemente di nos vocacion, algo pa aporta na bienestar di nos sociedad.

“Sea cu bo ta mandatario, sea bo ta empleado, sea cu bo ta djis un ama di cas of un obrero; con tal cu bo pone bo, laga nos bisa, un tiki di loke bo por duna pa progreso di bo pais”, sra. Lacle Herrera a sigui bisa.

Pa su persona esaki ta e meta di e fundacion cu ta carga su nomber, esta pa haci hende consciente di kico ta politica y con nan por forma parti di dje pa un bon.

“Politica no ta pleitamento; politica no ta bisa ken ta miho of ken no ta miho; politica ta bo aporte y sinceridad pa bo pueblo bay padilanti, pa bo persona bay padilanti, pa bo yiunan tin miho educacion, pa nos tin miho salubridad. Esey ta tur loke cu ta resultado di un hende bon educa riba tereno di politica y esey ta e meta di e fundacion”, e gran dama di politica Arubiano a declara.

Pa finalisa, Digna Lacle Herrera a bisa di ta contento y sinti’e honra cu AVP a dicidi, a base di loke cu nan ta considera cu, “mi a duna e partido AVP na momento cu mi a afilia mi mes cu nan y cu mi por a expresa y por tabatin chens di, ban bisa, bin cu mas ideanan mas avansa pa e partido.”

Herrera a forma parti di e grupo grandi di ciudadanonan cu a participa den 1000voz sinta na un mesa hunto cu otro persona pa analisa e retonan di nos pais y bin cu sugerencianan pa mehoracion. Den e mesa di sra. Herrera a toca e tema di salubridad.