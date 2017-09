Director di SVb, ir Edwin Jacobs ta Condena, repudia maltrato cometi contra un dokter di control di SVb, haci pa dos empleado publico

Diaranson mainta a tuma lugar un caso sumamente lamentable, condenable y repudiable, ora cu dokter di control di SVb na San Nicolas a ser severamente maltrata, caminda un pareha, ambtenaar a haya ta necesario pa agredi un dokter di SVb.

Director di SVb, ir. Edwin Jacobs den su prome declaracion haci a condena e hecho aki, y sigur lo pidi pa tuma medida pisa contra e pareha aki.

T’asina cu un señora, kende ta maestro di skol a presenta pa control medico na SVb San Nicolas, pero despues cu dokter a mustr’e cu su comportacion ta stroba su recuperacion, e maestra no a keda contento y a bay busca cu esposo.

E homber aki a drenta den un forma agresivo den oficina di e dokter di control y a agredi e dokter.

Di acuerdo cu ir. Edwin Jacobs, SVb, sigur no por acepta, menos ainda tolera tipo di comportacionnan aki.

E homber, esposo ta resulta di ta un funcionario di CEA, pero a percura pa Polis a presenta y Polis a detene e persona conserni y a hib’e Warda di Polis.

Dokter di Control a acudi despues na Warda di Polis pa oficialisa su denuncia, despues di a pasa na Imsan pa haya un raport medico di aggression cu el a sufri.

Un biaha mas, ir. Edwin Jacobs ta condena e hecho aki y nan ta tumando e pasonan tambe pa evita tipo di agresionnan aki pa no solamente e dokternan di SVb, pero tambe pa cu demas empleadonan di SVb.

COMPORTACION

Segun Director di SVb, berdad ultimamente nan a bin ta constata for di algun tempo caba, cu tin un grupo di empleado publico cu tin frecuencia halto di absentismo na trabao y ta net nan ta yega den consultorio di dokternan di SVb cu un actitud caminda nan ta bin pa informa e dokter, cu nan ta incapacita pa traha y di un manera of otro ta nenga di somete nan mes na control medico.

Y ora nan no haya loke nan kier, debi na nan actitud ta exigi, nan ta bira agresivo y intimidante.

Pesey mes entrante awe, segun ir. Edwin Jacobs, maneho di SVb pa loke ta trata tur forma di intimidacion, sea verbal of actitud y/of forza bruto, SVb lo mantene un maneho di 0-tolerancia y lo cuminsa duna waarschuwing.

Despues di 3 waarschuwing e persona lo haya un prohibicion pa bin controla na SVb. E consecuencia di esaki ta cu e tin cu carga esaki pa cu su dunador di trabao.

Segun ir, Edwin Jacobs, nan a informa Departamento di Recurso Humano caba di e incidente, sperando cu lo aplica castigo disciplinario maximo riba e empleadonan publico aki. Esaki no ta forma, y ta repudia loke cu a pasa y pesey SVb a dicidi di reahusta su maneho. Anteriormente dokternan tabata tolerante pa cu intimidacionnan haci, pa evita conflicto, pero di awor padilanti SVb tin un maneho di 0 tolerancia.