Director di Wit Gele Kruis, Gino Goeloe: Aruba ta e prome isla den Caribe cu ta conta cu un POH-er den e sistema di cuido

Director di Wit Gele Kruis, Gino Goeloe tin hopi expectativa pa loke ta e inicio di e opleiding POH-ers unda no solamente nursenan ta participando pero tambe asistentnan di dokternan.

El a laga sa cu e nursenan cu tin un HBO Opleiding, mayoria di nan ta traha na Hospital y otronan na otro departamentonan di Gobierno.

Ora a diseña e opleiding aki e prome exigencia tabata, di Hulanda, cu ta dunando e curso actualmente, cu e nursenan mester tin un HBO pa inicia e opleiding aña pasa.

Segun Goeloe, a saca e anuncio y hopi nurse di Hospital a solicita. Algun a wordo tuma y tambe otro grupo a wordo tuma.

Pa loke ta Wit Gele Kruis, a bisa, cu hunto cu AZV a traha rib’e plan aki y pa bin cu e POH-ers pasobra a wak e necesidad den comunidad, cu nos hendenan ta bira mas malo.

“Diabetes ta e enfermedad cu nos ta preocupa cu ne y tin hopi complicacion cu ne y e ora Minister Schwengle a splica y mi colega Jasmira a aplica caba, cu e necesidad tabata grandi”, a señala.

Wit Gele Kruis cu AZV a traha e plan, a implement’e y a bira un exito, Gino Goeloe a enfatisa.

Ta algo hopi bon pa Aruba, pa e cliente of pashent, pasobra e ta wordo guia dor di un POH-er den su enfermedad cronico. A laga sa cu den Corsou, Bonaire, den Caribe no tin. Aruba ta e prome isla chikito cu a bin cu e Opleiding aki. Hulanda tin’e, pero den Caribe no tin’e.

Ya caba WGK Corsou ta hopi “jaloers” y nan kier e tambe, Goeloe a duna di conoce.

Esaki ta un proyecto hopi bunita cu a nace na Aruba cu sosten di e partnernan, Minister Schwengle, AZV, e. o. Aworaki tin un producto cu te hasta Corsou kier, Sint Maarten kier y Boneiro kier.

“Den e caso aki ta algo di aplaudi y p’esey mi ta hopi contento cu e opleiding ta sigui y asina por sigui educa nos pashentnan, nos clientenan na e dokternan di cas”, Gino Goeloe a fi