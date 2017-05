Director interino di GKMB y presidente di VAT, Drs. Ing. Clayton Croes: Trampanan poni ta pa gara y monitorea e sanguranan

Asina aki por mira ki sangura por of no tin na Aruba

Recientemente, Gele Koorts Muskieten Bestrijding a pone den diferente localidad di Aruba e BG Sentinel. Esaki ta un trampa hopi innovativo y GKMB a haya 4 di e trampanan aki.

Ta uza e trampanan aki pa monitoreo y sondeo di ki tipo di sangura tin na Aruba y alabes durante investigacion haci den temporada mas largo por bisa ki sangura no tin na Aruba, Director interino di GKMB y presidente di VAT, Drs. Ing. Clayton Croes a remarca.

E idea di esaki ta pa pone e trampanan aki na e localidadnan y asina GKMB por bolbe confirma cu tin e sangura aedes taeniorhynchus, e sangura cu ta creando hopi molester pe barionan di Savaneta Pos Chikito Yara y sector di Hotel.

Alabes si nan haci esaki pa mas tempo, nan por bay confirma y bolbe bisa cu no tin e sangura anopheles. E sangura anopheles ta un sangura cu por transmiti e malesa malaria, cu ta un malesa cu no tin na Aruba.

Alabes GKMB kier bisa a base di ciencia, a base di echonan cu no tin e sanguranan aki pero atrobe bo ta limita cu e malesa aki por a transmiti na Aruba.

E trampa aki ta uno nobo y alabes e ta duna e datonan cu GKMB mester pa asina e instancia por adapta e maneho como departamento y fiha e richtlijnen pa futuro.

“Bo ta bisa bo no tin problema cu malaria. Atrobe un dolor di cabes menos y nos por enfoca nos trabou pa tipo di malesanan cu si tin na Aruba, cu si nos por enfoca trabounan y recursonan di e departamento pa combati esakinan”, Croes a remarca.

E idea ta pa adkiri mas informacion di e mashinnan aki pa asina haci un investigacion di algun siman. E ta un producto cu den dje tin un feromoon cu ta atrae sangura, e ta un producto specifico pa atrae sangura. “Si bo ta bisa pa 1 siman largo, e ora 1 siman largo bo ta haci sondeo y a base di esaki bo por bisa ki sangura nos tin y ki sangura nos no tin.

Di mes un manera aki atrobe, bo ta haya un bista a base di cifra kico bo mester haci”, asina Croes a sigui remarca.

“Mas hopi di e trampanan aki nos tin, mas hopi periodo bo por uza y e ta bay keda un trabou mirando e prioridadnan cu nos tin aworaki cu ta loke Zika, Dengue y Chikungunya.

Manera cu esakinan alivia, sigur nos lo bay plania e proyecto aki pa haci e proyecto mas intensivo. Y atrobe bo por bisa a base di mas cifra kico ta kico y con ta cu e sanguranan riba nos isla”, director di GKMB a remarca.

Ta bon pa comunidad sa cu si nan mira e trampanan aki, esakinan ta parti di e investigacion cu GKMB ta haciendo pa basta tempo.

“Nos kier bisa nan pa no touch cu nan, pasobra nan tin un proposito cu nan ta poni eynan.

Alabes bo ta mira cu nan tin un simbolo di GKMB riba dje, pa laga nan na nan luga.

Tambe pa coopera den e mesun manera aki pa no stroba e investigacion cu GKMB ta haci”, el a remarca.

Tin motibonan pa kico a pone e trampanan aki na e sitionan unda cu tin saliña, unda cu tin awanan salo of mangroven. E motibo ta cu GKMB kier mira si no ta detecta e sangura anopheles aquasalis, cu ta e sangura cu por transmiti malaria. Tin gran cantidad di sangura anopheles, pero e unico posibilidad cu por tin na Aruba mirando cu situacion cu e pais ta uno redelijk seco, no tin plas di awa dushi henter aña largo. GKMB no kier detecta e sangura anopheles aquasalis aki na Aruba.

Alabes e tipo di investigacion aki ta bolbe confirma cu no tin e sangura aki y mirando e datonan di tur aña ta recorda cu GKMB no a detecta e anopheles aquasalis.

“Si acaso mira e tipo di trampanan aki, por fabor laga nan un banda. No mishi cu nan y sigur no bay cu nan cas mirando cu nan tin un proposito eynan”, Croes a termina bisando.