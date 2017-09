Directora Maria Pita di Departamento di Asunto Economico “Expro Desk t’ey pa yuda companianan chikito y mediano”

Recientemente Departamento di Asunto Economico a crea un seccion cu ta un herment importante pa empresarionan cu kier cuminsa cu exportacion riba tereno di creatividad. Esaki a wordo anuncia den presencia di Minister di Asunto Economico Richard Arends.

Sra. Maria Pita, Directora di Deptamento di Asunto Economico, a splica cu e “helpdesk” ta un resultado di e evento unda cu mentenan creativo di Aruba a bin hunto.

`E lo yuda facilita tur esnan cu kier exporta nan creacion, por ta musiconan cu kier exporta nan produccion of artistanan cu tin un producto of servicio cu nan kier exporta”, sra. Pita a bisa.

E servicio aki ta hopi amplio mes. E desk por yuda e personanan cu informacion, guia y aceso na mercadonan pafo.

Señora Pita a enfatisa cu no ta importa si ta trata di productornan chikito, pasobra e oportunidadnan tey. Pesey a pone dos persona n’e helpdesk aki, Sharon Meijer y Susan Sint Jago, kendenan a haya training pa por atende cu e ramo specifico aki di exportacion.

“Pues nan ta cla pa yuda tur cu ta cla pa dal e stap pa cuminsa exporta nan producto of servicio. No ta nada si abo ta kere cu ainda bo no ta cla ya cu nos ta yuda bo yega na e punto ey.

E ta principalmente pa companianan chikito y mediano cu Depto. di Asunto Economico ta traha cu nan y nos ta hopi positivo cu nos por duna nan un ayudo p’asina nan tin un mercado hopi mas amplio pa nan producto y servicionan.”

Tabata inicio di e siman aki cu Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria a anuncia cu Exprodesk a habri su portanan oficialmente pa duna consulta, training y workshop na tur compania y empresario cu tin interes pa exporta nan producto y servicio.

Meta principal di e export promotion desk ta pa crea mas actividad economico pa medio di exportacion di producto y servicionan local.