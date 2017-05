Dobel asesinato den Buena Vista diadomingo anochi

WILLEMSTAD – E asunto di criminalidad na Corsou ta birando algo realmente critic, pasobra awor a bira cu no ta asesinato individual tin, pero matansa di dos pa tres hende pareu.

Te ainda Polis no a solucioná e caso di 4 victima di tiroteo fatal na Berg Altena cu den fin di siman atrobe a tira dos hende mata.

Pa colmo varios di e asesinatonan multiple aki ta sosodé den Buena Vista cu tradicionalmente tin un mal nomber pe hecho cu tin concentracion di gang criminal den e bario y awor a bira conoci tambe como bario di prostitucion pe cantidad di muhernan Latino cu ta practika e ofishi di mas bieu ilegalmente den e bario aki entre otro.

Diadomingo 30 di april 2017, alrededor di 18.50 or, Central di Polis a dirigí un patruya na Mirla Plateweg pa un caso di tiramento cu herido.

E patruya cu a yega n’e sitio a haña un dama drumi abou cu herida di bala y tabata sangra.

Mas aleu den un hanchi di tera riba mes un caya Polis a bin topa cu un di dos víctima un hòmber drumí abou na suela cu herida di bala kende no tabata duna señal di bida.

For di un investigacion preliminar cu Polis a realisá n’e sitio a resultá cu tanto e dama como e hòmber tabata sinta pafó di un Bar Restaurant riba e caya ariba mencioná.

Na un dado momentu un auto lo mester a para dilanti di e lugar y no ta conocí ainda cu e sospechoso(nan) a baha for di e auto òf cu nan a los tironan dirigí for di den e auto riba e víctimanan.

Despues di nan acto e sospechoso(nan) a bandoná e sitio. Dòkter di Polis cu a presentá n’e sitio a constatá morto di ámbos víctima.

Continuando cu e investigacion Polis a tuma nota cu e dama víctima tabatin un cantidad di herida di bala rònd su curpa, miéntras e víctima masculino tabatin herida di bala n’e parti ariba di su curpa.

Na bienestar di e investigacion e identidad di ámbos víctima oficialmente a wòrdo anunciá despues.

Polis a haña y confiscá un cantidad di casho di bala n’e sitio.

Te n’e momento aki e motibo di e tiramento aki no ta conocí y ta den investigacion.

Riba òrdo di Fiscal di Ministerio Público a confiscá e curpa sin bida di e víctimanan pa mas investigacion.

IDENTIDAD

Identidad di e víctimanan di tiroteo cu a tuma lugar diadomingo 30 di april na Mirla Plateweg ta confirmá: E femenino ta Jourdaine Vernee Richardson naci na Còrsou 19 maart 1979 (28 aña) y masculine ta Shanelo Jose Martina naci na Còrsou 19 maart 1987 (30 aña).

Polis ta suplicá tur persona cu por tin informacion tocante di e caso aki, pa tuma contacto cu Polis na 917 òf e liña anónimo 108.