Doina Eman: “Mi casa tin un curazon di oro cu no ta pertenece na ami so, pero na boso tur tambe”

Conoci pa ta un persona cu no custumbra di ta den luz publico, e discurso cu casa di lider di partido Mike Eman señora Doina Eman a duna diadomingo mainta tabata extra special p’e publico.

Aki el a trece dilanti, na un manera hopi simpel y sincero, su punto di bista riba e persona cu ta su casa, pero tambe lider di partido AVP y Prome Minister di Aruba.

Su participacion den e programa pa evento di campaña di Mike Eman como candidato y lider di AVP, a haya un acogida grandi entre esnan presente p’e apoyo constante cu e ta brinda n’e lider politico y e sacrificionan cu su mes ta haci na nomber di e bienestar di nos pais.

“Pa 8 aña mi a wak cu gran admiracion con Mike ta traha incansablemente pa t’e mihor Prome Minister cu Aruba a yega di tin,” señora Eman a bisa.

Apesar di tur e retonan cu ta bin cu e trabou, a splica cu su casa nunca a duda den su conviccion pa sirbi pueblo.

Esaki ta un cualidad cu a manifesta mas fuerte ora e circumstancianan ta mas dificil.

“Mi casa a siñami pa nunca give up y boso cu ta apoya Mike mester corda awor mas cu nunca cu “when they go low, we must go high!” asina e prome dama di Aruba a indica.

El a duna fe n’e publico den ballroom di Marriott cu e amor cu Mike tin pa su pais y pa su pueblo ta uno profundo y sincero. Pesey mes semper lider di partido AVP ta pone e ciudadano na prome lugar.

El a confesa cu hopi biaha e ta preocupa, pasobra Mike ta traha demasiado dunando ehempel di ora cu na lugar di bay un entiero, e ta haya cu mester bin cas y descansa un poco.

Pero “Mi casa, dama y cabayeronan,” señora Doina a bisa, “tin un curazon di oro y su curazon no ta pertenece na ami so, como su casa, pero e ta di boso tambe, di boso tur.”

E sa cu Mike no por descansa, mientras cu ey’fo tin un famia den dolor p’e perdida di un ser stima y cu nan por haya tiki consuelo di su parti.

E ta describi Mike como un hende homber cu su pasion pa sirbi no tin limite, un lider cu integridad, cu ideanan, cu creatividad y cu inovacion semper na fabor di e pueblo di Aruba. Doina Eman: “Na cabes di cada gran mision bo tin un visionario cu t’esun cu por ‘wak’ e futuro. Visionarionan ta sende e motornan di cambio pa drecha nos mundo, y aunke mi casa ta demasiado humilde pa bisa esaki di su mes, hunto cu e sosten di boso tur, el a cambia e manera con hende ta pensa.

Aruba nunca mas lo conforma cu un lider cu no ta inspira nos pa alcansa grandeza di nos mes y di e pais aki cu nos ta stima asina hopi.”

Pa finalisa su discurso, Doina Eman a bisa cu e ta honra di por para banda di dje, mientras e ta guia e gran pais aki pa un termino mas como Prome Minister.

“Mi tampoco lo no descansa te ora felicidad yega den tur bario, den tur hogar y cerca tur ciudadano di nos dushi isla Aruba.”