Dokter di Cas, Sharline Vis: Hopi factor por influencia salud mental cerca un persona

Dokter di Cas Sharline Vis, lo ta un orador dia 10 di October n’e evento riba Salud Mental cu tin e lema “Nos tur tin salud mental, ban papia”.

E evento aki ta organisa pa Plataforma Promocion di Salud, cu lo ta promoviendo discusion y conocemento rib’e topico di Salud Mental y Bienestar.

E anochi aki lo trata diferente tema manera: Kico ta Salud Mental y ‘mindfulness’, experiencia di personanan cu tin un familiar cu ta biba cu un problema relaciona cu Salud Mental y cua t’e ultimo desaroyonan den cuido di Salud Mental na Aruba.

Salud mental ta un parti di salud cu hopi biaha ta neglisha.

Awendia tin hopi cos cu ta afecta e salud mental y esaki por bira uno cu no ta saludabel, manera stress of cierto enfermedad cronico cu por duna un depresion of ansiedad, un miedo pa futuro of cualkier tipo di miedo.

Den practica ta mira esaki, pero tambe si tin wowo riba esey.

Dokternan tin biaha mester puntra e pashent con ta bay cu ne, con ta bay cu e manera cu nan ta anda cu e enfermedad of cu stress den bida. “Si no puntra, hopi biaha hendenan no ta conta pasobra no ta leuk pa papia cu bo no por bay om cu cierto aspectonan di bo bida”, Dr. Vis a expresa.

Hopi biaha hende ta pensa cu si papia riba salud mental nan ta zwak, pero simplemente esey ta forsa di uno ora cu ta papia di esey y ta haci’e “bespreekbaar”.

Haciendo esaki, e persona por haya un ayudo of mira e cosnan di un otro manera cu e punto di bista di otro hende of dokter.

E dokter riba su mes no ta bay soluciona e cosnan pa hende, e problemanan of e retonan. Pero e tarea di dokter ta pa saca e reto for di e pashent pa mira kico ta e rol y cana banda di e pashent pa gui’e, pa asina explora e problema y pa e mes por bin cu solucion cu ta pas p’e y su famia.

Dr. Vis a splica cu e atencion pleno, esta Mindfulness, ta pa tur hende. Esaki ta un manera cu un persona ta bay om cu su mes y interior.

Hopi persona a bisa Dr. Vis cu e ta trankil, pero nan no sa kico tur e tin den su mes. “Nos tur ta hende y nos tin nos emocionnan. Nos no ta robot, pero e bida moderno ta haci nos un robot”, asina el a expresa.

Dr. Vis lo ta un di e oradornan y e lo ta enfocando rib’e parti di Mindfulness, unda cu e lo splica mas di esaki.

E evento ta tuma lugar diamars dia 10 di october na Renaissance Festival Plaza.

Registracion ta cuminsa 6or y pa 6:45pm e evento lo cuminsa. E evento ta gratis y na Papiamento. Pa cu esaki Plataforma Promocion di Salud ta invita comunidad di Aruba pa registra online y atende e anochi aki.

Pa mas informacion bishita e Facebook event page ‘World Mental Health Day Aruba’ y registra riba Eventbrite (link riba e page).