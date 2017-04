Dokter Wilmer Salazar di DVG :Cifranan ta mustra cu casonan confirma di Zika a baha

Aki na Aruba pueblo mester ta realistico tocante tur enfermedad cu tin y cu ta biniendo.

Mester corda na prome luga cu Aruba ta un pais turistico cu ta haya bishita y hende di Aruba cu ta bay otro pais cu cantidad di enfermedad transmisibel.

No mester lubida cu e region di Latino America, incluyendo Merca y Caribe tin e sangura transmisor di cierto tipo di infeccionnan viral particularmente Zika, Dengue y Chikungunya. Aruba no ta scapa di haya cierto enfermedad, dr. Wilmer Salazar di DVG a remarca.

Tin 437 caso confirma cu ta cifranan di januari te cu awo. E cifranan cu DVG tin di e ultimo simannan aki a baha bastante.

“E sintoma di Zika ta un sindroma, esey kiermen cu tin diferente sintoma y signo cu no ta exclusivo di Zika. Esey ta un problema na momento di duna un diagnostico, pasobra un persona cu tin rash, un persona cu tin keintura, un persona cu tin dolor di curpa, dolor patras di wowo, dolor di lomba, malestar di curpa, no solamente por ta Zika, pero e por ta e. o. Dengue, Chikungunya, un infeccion di otro virus manera Parvovirus, Measles (Sarampi), Quinta enfermedad y virusnan di mucha”, Wilmer Salazar a remarca.

Ta hopi dificil pa bisa precies ki enfermedad e persona por tin. E problema di Zika no a bin desde e aña aki na januari, pero desde aña pasa februari unda DVG a cuminsa detecta casonan di Zika. DVG tabata pendiente cu e lo haci su entrada un poco mas despues di yobida.

Un situacion cu ta presenta cada biaha ta cu Seccion di Epidemiologia di Departamento di Salud Publico, Seccion di Malesanan Contagioso (DBZ) y e Seccion di Control Vector (GKMB) no tin cifra pasobra hende- y dokternan no ta yama y melda na esnan concerni.

Ora cu a cuminsa informa a haci esaki via – via y dokternan tabata bisa cu e ta un andansa y tur esaki a acumula sin cu e departamentonan concerni tabata bon informa.

“For di aña pasa Departamento di Salud Publico hunto cu Ministerio di Salud Publico tabata trahando activamente riba e lucha contra e unico vector na Aruba cu ta transmiti e 3 enfermedad cu nos tin”, Wilmer Salazar a remarca.

Ta duna informacion via comunidad, via prensa y via informacion na hotelnan. Luna pasa a duna un reconocimento na hotelnan cu durante di ful un aña tabata sin sangura.

“E problema di e sanguranan ta bin di nos mes y si nos mes ta lucha contra dje nos por contene y keda sigur cu nos no lo haya Zika, Dengue, Chikungunya of otro enfermedad cu ta asotando nos region”, dr. Salazar a remarca.

Ora di notifica dokter ta meld cu ta Zika, pero con un dokter por sa cu ta esey. Un total di 80% di hende cu tin Zika, no tin un sintoma, 30% di hende tin solamente rash, algun otro tin keintura pero no tin un sintoma cu por bisa cu esey ta e sintoma. P’esey ta importante pa confirma cu test di labaoratorio pa nos por tin datonan veridico.

Desde aña pasa ATA a cuminsa hunto cu Departamento di Salud Publico y Ministerio di Salud traha conhuntamente riba prevencion. Prevencion ta hopi importante no solamente pa turista pero pa comunidad local. Nan tambe ta bay tin contact cu turistanan.

Informacionnan ta sali, ATA sa cu riba internet hende por pone informacion, p’esey ta hopi importante p’e prevencion.

“Mi ta kere cu esey ta e parti mas primordial na e momentonan aki”, asina Sjeidi Feliciano, Communication Manager di ATA a remarca.

Mester conscientisa comunidad completo con importante mester preveni enfermedadnan y con esaki por afecta turismo despues. E campaña cu tin ta enfoca rib’e comunidad local, pero ATA semper ta zorg pa tur partner ta keda bon informa kico tur ta pasando na Aruba.