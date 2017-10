Dos curpa haya sin bida na Seroe Colorado

Awe diamars pa mas o menos 11’or di mainta, algun persona patras di Nanki, a bati alarma na momento cu nan a mira un curpa basta hincha ta drief riba lama, e curpa a drenta den e boca di Baby Beach.

Mesora Polis y Guardacosta a bay n’e sitio y a cuminsa cu un buskeda basta largo. Pa algo prome cu 1’or di merdia, Guardacosta a localisa un curpa sin bida di un persona masculine.

Tambe Polis a cuminsa cu un control di auto n’e entrada di Colony y a pidi pa presencia di Recherche.

E nomber di e victima ta Rodriguez Garibaldi Alexander, nacionalidad Venezolano, mesora a pidi pa presencia tur instancia concerni n’e sitio.

Pa mas o menos 1’or y mey di merdia helicopter di Guardacosta ta señala un otro curpa sin bida riba e rif dilanti di e refineria.

E curpa aki tambe a wordo busca y ambos curpa lo wordo hiba n’e pier di piscado na Rodgers Beach, unda tur instancia concerni tabata presente.

Aparentemente lo ta trata di personana indocumenta cu lo kier a drenta nos isla. Polis a keda busca den e area di Colony y controlando tur auto n’e entrada di Colony, pa mira si por tin mas persona indocumenta cu lo por a logra subi tera.

Esaki no ta prome biaha cu curpa di esnan cu ta purba drenta nos isla di e forma aki ta perde nan bida, Den pasado e yega di pasa caba, cu curpanan sin bida a wordo haya di personanan indocumenta.

VERSION OFICIAL DI POLIS

For di Liliana Rasmijn, vocero interino di Polis, nos a recibi e siguiente informacion. Diamars pa 10:35 di mainta Central di Polis ta haya un yamada cu lo a wak un curpa sin bida na Baby Beach na altura di ex Nanki.

Na yegada di patruya policial ta topa cu e persona cu a yama y ta conta cu dos turista lo a aserce y bise cu nan a wak un curpa ta drief.

Polis a cumisna cu un buskeda hunto cu personal di Guardacosta. Despues di un rato personal di Guardacosta a drenta awa pa wak si por topa cu e curpa.

Pa 13:00 ta bin haya un curpa sin bida patras di ex Nanki. Pa 13:10 ta haya un melding via Guardacosta cu nan helicopter a bin wak un otro curpa ta drief banda di e rif na Rodgers Beach. N’e momento eynan tabatin personaal di Marine ta train y na unda nan yuda saca e curpa pone riba rif .

Guardacosta a yega n’e rif y a pone e curpa sin bida den nan boto y trece n’e pier di ex Nanki.

Pa 14:45 dr. Texiere ta constata morto di e prome curpa sin bida di un hende homber inicial A.R.C., nacionalodad Venezolano y pa 14:50 dokter ta constata morto di e di dos curpa haya sin bida. Ta trata di un hende homber tambe, pero no a haya identificacion riba dje.

E curpanan a wordo tuma den beslag . E caso aki ta bao investigacion.

Personal di BFTO, Recherche y Slachtofferhulp a presenta n’e sitio di e sucedido. Un danki ta bay tambe na personal di Brandweer y Guardacosta cu a yuda te na final. Cuerpo Policial ta manda palabra di condolencia na famianan di e fayecidonan .