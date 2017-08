Dos di nan a muri: Grupo Venezolano ilegal capturá cu arma y droga

WILLEMSTAD – Corsou a bolbe manesé cu noticia di suceso cu dos morto aunke no pa via di asesinato ni arma di candela ni accidente di trafico sino di Venezolanonan sin documento cu kier a drenta Corsou den oranan di madrugá.

E caso tin un toke criminal cune sí, pasobra pa gran sorpresa di autoridadnan, e boto cu cual e 8 Venezolanonan a cruza laman Caribe pa yega Corsou tabata kan-kan di droga y arma.

Anto pa kolmo dos di nan a bin muri no riba laman ni den baranca, sino durante un persecucion policial a tuma lugar despues cu Polis a presentá ne sitio caminda boto a yega tera na Sint Joris.

Dos morto y 6 herido tabata e saldo despues di e persecucion violento y fatal na St. Joris.

Tabata Guardacosta cu a bati alarma cu ayera madruga un Go Fast a yega costa den forma iregular y sospechoso.

Inmediatamente Central di Polis a despachá patruya pa bay investigá e area di Sint Joris y nan a nota presencia di un vehiculo preto cu tabatin 8 persona den dje. Tur tabata di aspecto Latino.

E patruya policial a duna nan òrdo pa para, pero e chofer no a haci caso y a sigi core y e patruya a sali nan tras, pero e persecucion a culminá den un accidente ora cu chofer di e vehiculo tipo SUV y probablemente no mucho familiar cu e becindario a dal den un curá di misa causando morto di dos persona mesora.

A yama Servicio di Ambulance pa transportá e sobrá ocupantenan di e vehiculo pa policlinica pa tratamento medico.

Un di nan su situacion tabata delicado ne momentonan ey tambe ta grave.

Ayera mèrdia 12’or vocero di Cuerpo Polisial a tene un conferencia di prensa pa duna detayes di e caso aki.

Wèl ta conocí cu durante e persecucion, Polis a tira dirigi riba e vehiculo y probablemente a alcansá un di e ocupantenan.

Durante un busqueda den e vehiculo cu a accidentá Polis a topa cu paña muhá, maleta, droga y mas cu 23 arma di candela cu e Venezolanonan aki tabatin den nan poder. Investigacion ta continuá den e caso aki.

DIOS BENDISHONA Y SIGUI PROTEGA CORSOU

Un reaccion cu nos a haya ta, cu e ta felicita Guardacosta y Cuerpo Policial. Nan a traha bon den combinacion cu otro pa evita cu mas sanger lo a sigui drama riba Corsou.

Ayera madruga Guardacosta a informa y ora Polis a yega net nan tabata sali St. Jorisbaai. Ey nan a start persecucion. Polis a los algun tiro di advertencia. Y di e ocupantenan cu a keda na bida a haña bala den garganta.

Nan ta 5 Venezolano, 2 Dominicano anto 1 nan no sa nada nada di dje ainda.

E sobra 6 nan a bay policlinica, pero 1 ta hopi grave. Nan a subi na St. Jorisbaai y e cos mes a pasa na Kaya Mitologia.

Tur e armanan ta caliber 38 nan tur tabata nechi paketa den nan paki kiermen arma nobo den bon condicion.

Vocero di Polis, Huggins a saca nan for di nan paki pa prensa por a wak. Tin di e armanan por bira arma automatico tambe. Cu e accion varios arma a ser kita for di caminda, pa no sigui mata hende.