Dr. Nuris Lampe Ta comenta riba fayonan den salud

Den maneho di salud na Aruba tin masha hopi keho apesar cu tin un seguro general cu ta cubri henter pueblo. E problema cu salud ta enfrenta ta: lista di espera largo. Esaki ta paso e continuidad di e servicio medico ta stop y cumula ora e dokter tin y ta obliga di bay un congres y mester tuma vakantie of si e bira malo, etc. E ora ey no tin ningun hende den su luga. Paso e dokter cu mester tuma su luga no por tuma tur pashent, lagando esaki solamente pa emergencia so y e lista di espera ta bira largo, si tin di busca un dokter di afo pa suplente esaki mester wordo paga pa e dokter mes es decir, ticket, hotel, auto y salario, segun dr. Nuris Lampe.

Si ta e caso di hospital ta mesun schalering di salario pero e dokter di afo no ta mira ni e mitar di e pashentnan atrasa. Dus e lista di espera ta keda bira largo. Pakico asina hopi problema?

Paso e reglanan tanto di hospital como di AZV ta basa riba un manpowerplanning cu criteria di Hulanda, cual no ta pas pa Aruba, nan kier dokter caro di Hulanda como suplente, pero cu ni por hasi e trabao. Nos di ReD kier flexiblilisa e admision di dokter na Aruba pa por haya mehoracion di e cuido dor di implementa Arubig pa nos mesun specialistanan cu a studia den region, Lampe ta splica.

AZV solamente ta spaar placa riba dokter y botica y no riba nan mes! Mehora e importacion di remedi na alcance di un y tur! Y cuminsa stop e persecusion di specialista di manera inhusto.

Que hubo di prevencion? E conscientisacion ta cuminsa na scol. Mester bin cu e intervension di e instancianan cu ta encarga di prevension pa pone nan traha cu muchanan, pa familia planea, dietista, dokternan den campo di Soas, psicologo pa evita e malesa di adiccion, Lampe ta mustra.

E derde lijn ta esun cu nos no tin na Aruba. Awor aki e eerste lijn a wordu reforza cu hendenan no medico, awor sigur a alivia 2de lijn paso e pashent ta bay di eerste pa derde lijn mesora!

Pero e ta mucho laat y e eerste lijn a rek en trek e pashent sin tin un diagnose. Mi ta ripiti sin un diagnose, un sospecho no ta diagnose, manda hende malo cas bao sospecho ta negligencia.

Nos di ReD ta bay cambia e forma cu e dokter ta traha, e mester genera un diagnostico dirigi na loke e ta haya rib’e pashent.

Ora bo ta kere cu bo ta perfecto bo no por cambia paso bo no ta mira bo defectonan. Esey ta AZV y HOH, Lampe ta termina bisando.