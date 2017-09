Drs. Anco Ringeling, Director di AZV a anuncia su retiro

Gobierno nobo tin un reto grandi pa cubri gastonan cu ta sigui aumenta di AZV

No t’awor, pero ya caba el a anuncia durante reunion cu e partidonan politico, cu e lo retira como Director di AZV, asina drs. Anco Ringeling a duna di conoce, despues di a haci su bishita di consulta na Gobernador Alfonso Boekhoudt.

E proximo Gobierno tin un reto grandi, pasobra e gastonan di AZV ta sigui aumenta y mester wordo cubri.

E gastonan di cuido ta sigui aumenta, aunke den añanan cu a transcuri tin basta control riba e crecemento, pero p’e añanan benidero, ta premira cu e gastonan lo sigui aumenta, pasobra tin iniciativanan nobo. E.o. Hospital Dr. Horacio E. Oduber a keda renoba y expandi, Imsan unda lo bay desaroya pa duna radioterapia y asina tin mas iniciativanan nobo cu lo pone cu e gastonan lo aumenta mas cu e añanan cu a transcuri.

Esaki lo nifica cu un di e fuentenan cu ta financia AZV lo mester wordo adapta, segun drs. Anco Ringeling. Sea t’e prima, e BAZV of e Landsbijdrage di Gobierno. Esaki ta un decision cu e Gobierno nobo tin cu tuma.

A informa Gobernador di esaki y tambe cu e lo stop di traha cu AZV. Esaki a keda anuncia prome cu eleccion caba.

AZV tin e tradicion cu prome cu tur eleccion, AZV ta reuni cu tur partido politico pa duna un outlook, ta repasa e desaroyonan di AZV y esey a tuma lugar tambe e biaha aki.

Y aki tambe drs. Anco Ringeling a anuncia cu e ta bay retira. E lo bay di biaha, pero lo duna e Minister nobo su tempo pa hunto cu e Hunta di Comisario busca un Director nobo pa AZV.

Loke hopi ta wordo discuti, t’e lista di espera, sigur di e specialistanan, cu hopi biaha ta duna e impresion cu AZV ta cremencha, pero esey no t’e caso. AZV tin suficiente placa, pero no por haya e specialist pa yena e cupo vacante cu tin.

DOKTERNAN ARUBIANO

Otro topico sigur cu e proximo Gobierno tin cu atende, t’e Arubianonan cu a studia medicina den region y no ta hayando trabao na nan propio pais.

Esaki ta pasobra ainda dicho estudionan no ta cuadra cu e standardnan cu tin na Aruba, cu basicamente ta cumpli cu standardnan di Hulanda.

Hopi biaha ta tende e observacion cu no por compronde AZV. AZV no ta acepta e dokternan for di Colombia, pero si ta sigui manda pacientenan di Aruba Colombia.

Segun drs. Anco Ringeling, esey no ta un comparacion valido. P.e. si compara e hospitalnan unda Aruba ta manda su pacientenan, ta hospitalnan top. Nan ta hospitalnan acredita internacionalmente.

Eyden bo lo no haya Buchi Juan di Colombia den e top hospitalnan ey. Ademas mayoria di e dokternan cu ta traha den e hospitalnan ey, a studia y gradua na Colombia, pero a specialisa nan mes na Europa of hasta na Merca. Como tal no por compara e hecho aki pa cu mandamento di paciente Colombia.

Diferencia grandi cu tin entre Universidadnan di Europa y esnan den region y hasta cu esnan na Merca ta grandi. E Universidadnan na Europa tin un tradicion di metemento di Gobierno y pesey nan ta ser yama RijksUniversiteit y dor di esey nan ta hopi mas standarisa,

Aki banda y tambe na Merca bo mester selecta un Universidad y tin bon y tin hopi bon, pero tin malo tambe.

Esey ta haci’e dificil pa esnan cu studia den region como dokter, cu nan por cuminsa traha sin mas, segun splicacion di drs. Anco Ringeling.