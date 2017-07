Drs. Raymond Hernandez di UPP: Cambionan fundamental den gobernacion di pais ta ora nos realisa cu mester bin cambio tambe na nivel di Parlamento

Den un comunicado anterior drs. Raymond Hernandez di UPP a mustra caba riba e importancia pa Aruba n’e momentonan aki bin cu un balansa den nos representacion den Parlamento.

Pa 16 aña largo nos pais a conoce gobernacion absoluto, y nos por mira con cada bes atrobe, esnan cu ta na fabor di un Gobierno representa pa un mayoria absoluto di un solo partido, kier mustra con malo e concepto di coalicion tabata pa Aruba. Ta uza tambe e ehempelnan di Corsou, Bonaire y actualmente di Hulanda.

Loke e criticonan di un coalicion no ta bisa of ta pone den balance, kico nos Aruba a produci e ultimo 31 aña di su Status Aparte, di cual e ultimo 16 añanan tabata basa riba un mayoria absoluto di un partido so.

Banda di un mal gobernacion, esaki tambe a trece cu ne hopi division den pueblo y hopi segregacion. Ora cu tin gobernacion absoluto pueblo defacto ta dividi den dos.

Na momento cu tin un Gobierno basa riba coalicion, tin mas situacion di comprension, na unda cu tin un sentimento di libertad pa expresa bo opinion, pa situacionnan cu lo no ta bon.

Segun drs. Raymond Hernandez, bou di un forma di coalicion tin e oportunidad pa intercambio sin tin nodi pone tur cos blanco/preto. Of di sino/fono.

Bou di un sistema di coalicion, apesar cu e por mustra cu e ta mas fragil, tin e oportunidad pa si un gobernacion cu no ta bay bon, pa pueblo por expresa su mes prome cu e tempo defini di 4 aña. Mientras cu bou di un sistema absoluto, pa 4 aña, si no ta mas largo, e chens pa pueblo expresa su mes prome cu tempo, no tey.

Den e sentido ey un regimen democratico absoluto, ta mustra di berdad mas stabil y fuerte, pero n’e mes momento e no ta dinamico pa laga pueblo papia prome cu tempo.

Pesey nan di UPP ta kere cu pa bin cu cambio fundamental den gobernacion, lo mester bin cu cambionan den sistema di representacion di nos pueblo.

Aki drs. Raymond Hernandez ta referi n’e variabelnan “hende” y “regla”. Tur ora nos ta papia di e variabel “hende”, esta pa cambia esaki, p’asina nos cambia nos gobernacion.

Pero UPP ta kere cu realmente ta tempo pa nos pueblo pensa tambe riba e variabel “regla”. Si nos no cambia pa cuminsa nos “reglanan” di representacion, anto nos no por cambia nos “reglanan” di gobernacion.

Durante e debate di Millennials, por a tende lider di MEP, Evelyn Wever Croes papia di cu e solucion ta den duna duna nos Parlamento mas autoridad pa controla un Gobierno. Y con por logra esaki?

Segun su persona ta dor di percura p’esun cu mas voto drenta Parlamento. Nan lo tin mas voz pa controla e Minister y cu Gobierno lo bay comporta nan mes manera debe ser.

Aki drs. Raymond Hernandez ta kere cu e ta referi n’e proposicion di cambio di secuencia di voto. Apesar cu nan di UPP tambe ta faborece un cambio asina, nan ta kere cu mester bin cu cambionan total, un total package, unda nos ta papia di un reformacion completo di nos sistema di representacion.

Manteniendo e pensamento aki, e pregunta ta si cu e ley di secuencia di voto lo percura pa tur esnan cu a logra mas voto ta keda den Parlamento, incluso di e partido(nan) cu lo bay forma Gobierno?

Of nos lo haya cu atrobe esnan cu mas voto ta wordo recompensa pa bay bira Minister y ta bolbe keda cu un desbalance den nos Parlamento?

Den e conhunto di cambio aki mester bin tambe e cambio di restzetel, cu lo mester ta uno a base di reststemmen, cambio di posicion di Presidente di Parlamento, eleccion separa pa Parlamento y pa Gobierno.

T’asina so UPP por garantisa un representacion balansa y fuerte den nomber di pueblo. Y esaki t’e cambio di “regla” como variabel, cu UPP a bin ta referi na dje.

Y e prome regla cu e pueblo votador por cambia den esaki, ta pa percura pa bin un Gobierno di coalicion, enbes di uno absoluto. Y durante e debate di Millennials nos por a ripara cu gran parti di e partidonan nan forma di pensa riba solociona ta duna base pa futuro cooperacon den un Gobierno di coalicion. Y esaki lo tin su influencia positivo atrobe riba e estado di animo di nos sociedad, di acuerdo cu drs. Raymond Hernandez.