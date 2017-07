Drs. Robert Anjie di CURPA: E cancer di mas grandi di un aparato gubermental grandi yama patronahe politico

Partido CURPA como unico partido lo saca nombramento y promocion di ambtenaar for di man di Minister cq Ministerraad. Esaki lo caba cu e patronahe politico cu t’e causa di un aparato gubermental grandi cu nos conoce awe na unda cu mas o menos 450 miyon florin ta bay na salario.

Segun Robert Anjie ningun politico tradicional lo haci esaki y lo no lo trece esaki dilanti tampoco como solucion pa baha e gastonan di e aparato gubermental.

Actualmente un Minister ta draag voor un persona pa bira un ambtenaar y Conseho di Minister ta formaliza esaki igualmente si ta trata un promocion of si ta kita un ambtenaar. Ban ta honesto e motibo cu e partido tradicional hamas lo saca nombramento for di Minister tin di haber cu e hecho cu nan compinchinan cu ta core campaña pa nan solamente ta haci esaki si nan ta haya un trabou of promocion den Gobierno si nan drenta Gobierno. Pesey nos ta na unda nos ta.

Partido CURPA lo baha e gastonan di e aparato gubermental dor di: 1. Baha e cantidad di Minister di 9 pa maximo 7 anto hink’e den un ley: 2. Limita e cantidad di coordinador pa cada Minister na maximo 14, esta 7 interno y 7 externo na unda e externo lo bay hunto cu e Minister dia e no ta Minister mas: 3. Saca nombramento y promocion di ambtenaar for di man di Minister: 4. Independiza y automatiza cierto tarea di Gobierno: 5. Mantene un personeelsstop cu excepcion di maestro, husticia y trabounan cu tin scarcidad y ta rekeri un experticio.

Si nos sigui e puntonan aki e gastonan di e aparato gubermental lo baha drasticamente, e productividad lo subi y tur hende ta haya un oportunidad igual di por forma parti di e aparato gubermental di Aruba, segun drs. Robert Anjie di partido CURPA.