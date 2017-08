Drs. Shailiny (Shai) Tromp-Lee (MEP): Mester cuminsa crea mihor perspectiva pa nos mamanan hoben y/of soltera

Un fenomeno cu mas y mas drs. Shailiny Tromp-Lee ta bisa ta topa durante su bishitanan cerca pueblo ta mamanan hoben, y mayoria biaha soltera, cu ta puntr’e kico MEP ta bay haci pa berdaderamente nan ta haña un chens pa un mihor futuro.

CIRCULO VICIOSO

Hopi di e hobennan aki ta den un circulo vicioso. Nan no por bay scol of traha, pasobra nan no tin hende pa yuda nan cu e yiu(nan).

Papiando cu nan, bo ta bin realisa cu nan ta hobennan cu kier un mihor porvenir pa nan mes y pa nan yiu(nan).

Lamentablemente nan no sa ki caminda pa cana of e caminda cu nan ta cana no ta dunando e sosten/yudansa cu nan tin mester. Alabes tin servicio y posibilidadnan cu lamentablemente e hobennan aki no sa di nan.

Un ehempel t’e Leer Werk Traject di Reclassering hunto cu Avondleergangen cualnan sigur por yuda e grupo aki siña un profesion y aumenta nan chens pa nan haya un trabou.

Un campaña di informacion sigur ta na su lugar, segun e miembro di MEP.

PROBLEMA LABORAL

Ta trata di hobennan di 16-21 aña cu ta desea di p.e. bay traha pa por tin un entrada pa por mantene nan famia, pero mirando cu nan no a termina nan scol secundario ta encontra hopi dificultad pa haña trabou.

Orario di trabou tambe ta hunga un rol, mirando cu nan no tin hende pa laganan yiu(nan) durante anochi. Ademas cu mantene e trabou ta un problema, e pago cu nan ta ricibi tambe! Dicon?

Mayoria biaha e hobennan aki ta gana salario minimo. Esaki ta yega net net pa paga gastonan mensual di utilidad, huur y cuminda. Porta ta resta net pa paga e cresh cu e mester paga pa laga su yiu(nan).

Esaki hopi biaha ta conduci n’e realidad cu nan ta prefera pa keda cobra bijstand.

BON NOTICIA

Pero tin bon noticia tambe, esta cu hopi di nan ta indica cu nan lo desea di sigui studia, cual sigur ta algo cu mesora drs. Tromp-Lee a conseha nan. Pero aki tambe ta surgi e realidad cu nan no tin e espacio financiero pa paga, banda di nan gastonan mensual e inscripcion di scol, buki etc. y alabes paga cresh p’e yiu(nan) bay keda.

Ambos scenario ta cual ta crea un obstaculo p’e hobennan por tin un posibilidad real pa bay dilanti.

PLAN INTEGRAL Y ALOCACION DI FONDO

Mester bin cu un plan integral caminda ta combina diferente instancia y organisacion pa crea posibilidadnan real p’e grupo aki. Por pensa riba instancia/organisacion manera:

Wit Gele Kruis: Pa sigui traha riba prevencion y guia, pa preveni cu e famia ta sigui crece;

Directie Onderwijs/SKOA/SMOA etc.: pa nan incorpora e.o. exoneracion di pago di schoolgeld/boekgeld p’e grupo specifico aki y alabes enseñansa ahusta y dirigi riba e necesidad specifico di e grupo aki;

FCCA: Pa casnan social dirigi special riba e grupo aki y cu nan por keda poni riba lista di urgencia. E proceso mester ta uno transparente y husto y mester traha hunto cu Sociale Zaken (SOZA). Mirando cu tin scarsedad di casnan social mester percura pa construccion di mas cas door di FCCA;

Departamento Progreso Laboral (DPL)/Dept. di Labor (DAO): Pa duna guia y sosten pa nan por subi mercado laboral. Por pensa riba proyectonan piloto manera crea un trayecto p’e grupo aki usando e metodo di ‘on the job training’;

Enseñansa pa Empleo/Trampolin pa Trabou/Avondleergangen: Pa percura p’e bin cu cursonan dirigi riba e necesidadnan riba nos mercado laboral, p’asina por amplia e posibilidad p’e grupo aki por haña un trabou;

DIMAS: Pa loke ta trata maneho di inmigracion. Concurencia mas grandi di e grupo aki ta e importacion di ‘lage kader personeel’. Mester por tene un bista mas di cerca riba e grupo aki; Servicio di Impuesto: pa crea maneho dirigi pa crea incentivonan fiscal pa doñonan di trabou cu participa n’e proyectonan piloto di DPL/DAO;

Sociale Zaken: Mester crea un maneho dirigi riba e famia. E famia mester bira fuerte bek caminda mayornan tin tur e instrumentonan necesario pa lanta nan yiunan. Sigur mester pensa riba un maneho/proceso transparente y husto pa loke ta trata subsidio pa yuda paga huur, casnan social, bijstand etc.

Alabes ta di suma importancia pa Departamento di Asunto Social SOZA duna servicio mas directo p.e. na scolnan. Pa den un fase hopi tempran por duna e guía y sosten necesario pa por preveni cierto situacion.

E punto clave cu un proyecto piloto pa mama soltero mester tin ta cu e medionan financiero ta keda aloca specificamente pa cubri e gasto di e cuido di e yiunan p’e periodo te ora cu nan haya un trabou.

Tambe e proyecto lo mester traduci su mes despues den algo structural pa por sigui brinda e sosten na otro mama hoben tambe y no solamente e grupo cu a participa n’e proyecto piloto.

SOLUCION TRAHANDO HUNTO

Trahando hunto nos por bin cu un solucion y bin cu posibilidadnan real p’e grupo meta aki y otronan mas vulnerabel den nos comunidad.

No mester perde di bista cu e meta semper mester ta pa siña un hende pisca y no necesariamente keda dun’e pisca, segun drs. Sha Tromp-Lee.