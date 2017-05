Drs. Shailiny (Shai) Tromp-Lee un biaha mas lo figura riba lista di MEP

Na aña 2013 drs. Shailiny Tromp-Lee a figura caba riba lista di MEP como candidato nr 8 y Shailiny a logra haya 574 voto.

Diadomingo ultimo Shailiny Tromp-Lee tabatin su prome fundraising pa campaña 2017. TeamSHAI completo a keda cansa, pero alabes tabata sumamente contento cu e actividad tabata un exito totaal.

Shailiny ta agradecido y kier a yama danki di curason na un y tur cu a haci e dia aki uno exitoso. Un recaudacion di fondo cu a sold out tempran y tabata hopi bon asisti.

Un danki special ta bay na henter TeamSHAI. Tur boluntario y miembronan di comision, HOT, coleganan di partido y tur esnan cu a contribui y asisti. Shailiny tabata contento di mira boso tur diadomingo ultimo y di por a combersa un rato cu boso. Danki di curason.

Dia 26 di februari Shailiny a duna lus na un bunita yiu muher. Asina su famia, hunto cu Victor Tromp, a amplia cu un yiu mas. Shailiny ta mama di tres yiu: Tai Vic di 11 aña, Shayna di 9 aña y Eva Marie di 10 siman.

Despues di a cuida e simannan necesario, Shailiny a start sali bishitando cas y asistiendo na tur actividad.

Di awor pa 22 di september mas cu logico e no lo logra bishita tur cas, pero si bo ta desea un bishita por tuma libremente contacto na 586-7574 of 592-4438 pa traha un cita. Tambe por contact via WhatsApp, fb of messenger.

Keda pendiente p’e next actividad di TeamSHAI!

Manera Shailiny ta bisa semper: ‘Mi ta cla pa traha pa un mihor Aruba. Pero mi no por haci’e mi so. Mi mester di bo sosten! Hunto nos por haci e diferencia!’.