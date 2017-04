Durante su discurso durante celebración di Aña di Rey, Gobernador Boekhoudt a mustra cu mester admiti cu no ta fácil pa un gobernante den un era caminda cu ego-centrismo ta domina

Gobernador Alfonso Boekhoudt a duna di conoce cu nos tur mester admiti cu no ta facil pa ta un gobernante den un era caminda cu egocentrismo ta domina. Un era den cua nos ta mira cu e falta pa sirbi e interes di e prohimo por pone henter un nacion sufri.

Pesey e mihor regalo cu nos por duna nos Rey– si boso a tende bon, nos por duna Rey Willem-Alexander un regalo – esey ta, cu nos lo percura cu como pais nos desaroya den un forma sano e tempo cu tin nos dilanti.

“Ke ubo si e regalo ta envolvi: Duna un man n’esnan cu no ta logra riba propio forsa. Nos futuro lo ta mas sigur si cada Arubiano ta haya oportunidad di crece, studia, desaroya su mes, y eherce un profesion segun su habilidadnan.

Tin hende mester di un simpel “empuhe” pa nan por logra desaroya segun nan potencial. Kier men no pusha nan abou, sino trek nan bay dilanti. No solamente sirbi como “rolmodel” of e “ehempel”, pero tambe duna nan un man.

Of ke ubo si e regalo ta envolvi: Atende cu e necesidadnan y desafionan scondi den nos comunidad. Un comunidad sostenible ta un comunidad caminda cada participante – kier men cada cuidadano, grandi of chikito, di famia rico of pober, saludabel of special, naci aki of nacionalisa riba nos isla – tin igual oportunidad por desaroya su mes.

E igualdad necesario aki ta mas leu regla den nos leynan, cu e ta practica comun. Nos conoce retonan den cuido di nos grandinan, enseñanza di nos yiunan, preparacion di nos hobennan, seguridad den bario, cu no ta permiti pa nan keda tapá, ni tampoco pa nos tapa nos wowo pa nan.

Ke ubo si e regalo ta envolvi: Tene debido cuenta cu nos medio ambiente. Como pais nos a haya nos obliga di tuma decision pa sigura e desaroyo economico, cupo di trabou y pa riba mesa di hopi famia. Importanate ta, pa constantemente nos keda evalua pa mantene e ekilibrio entre economia y medio ambiente.

Nos mester tuma decisionnan prudente pa proteha e medio ambiente, cu ta e base di nos pilar economico principal.

Nos a yega na e punto caminda cu tin sentido economico pa proteha nos naturalesa. Pero no ta miho nos haci’e a base di nos balornan ambiental? Sino, nos ta core e riesgo di bin cu mas ley, cu den practica no ta duna e resultado desea.

Ke ubo si e regalo ta envolvi: Cultiva ambiente di duna cuenta. Kisas e resultado mas importante di cultiva un ambiente caminda cu e ta normal pa puntra otro pa duna cuenta di un decision tuma, ta confiansa .

Ora bo ta duna cuenta di bo decisionnan cu bo a tuma, di accionnan cu bo a haci, di maneho cu bo a hiba y encargonan cu bo a completa, bo ta mustra e otro cu bo ta tuma responsabilidad p’e consecuencia di loke bo ta haci.

Un comunidad madura ta uno den cua hendenan ta duna cuenta na otro y asina ta carga nan responsabilidad. E falta di un ambiente di duna cuenta ta pone cu nos ta cay p’e tentacion di ta culpa otro pa tur cos, incluso di nos propio faltanan.

No ta falta di respet ni tampoco grosero of bruto pa puntra un hende pa duna cuenta: E lo crea mas confiansa si nos tur ta duna cuenta honestamente.

USO DI CAS CEREMONIAL DI GOBERNADOR

Esakinan lo no ta un bunita regalo na nos Rey y n’esnan cu ta bin despues di nos?

Manera por a ripara, e aña aki nos a scoge pa celebra e cumpleaño di nos Rey Willem-Alexander den un otro forma.

E hecho cu nos ta celebr’e den e Cas Ceremonial di Gobernador, ta haci’e special, pero esey tambe tin su limitacion. Esey ta implica cu p’e añanan cu ta bin tambe e toke ta keda diferente, pa cual mi ta spera sinceramente cu boso por mustra comprension p’esey.

Pero e hecho cu ta nos Rey t’e persona principal di atencion durante e evento ta pone cu e lo keda un ocasion unico y special”, según Gobernador Alfonso Boekhoudt.