E avion mas antiguo di InselAir Aruba tin casi 30 aña

Den e raport traha dor di “Inspectie Leefomgeving en Transport”(ILT), riba e autoridadnan di aviacion di Corsou y Aruba, a bin hopi punto dilanti cu ta mustra cu e problemanan di InselAir a bin ta andando pa algun tempo caba, pero no ta tur cos ta debidamente documenta.

E tantisimo problemanan tecnico di e avionnan ta debi cu no tin un control debido y e hecho cu e ekiponan ta basta bieu caba.

InselAir Aruba supuestamente mester dispone di 4 avion tipo McDonnell Douglas MD80 y 3 di e tipo Fokker 70, cu nan existencia ta varia di 17 pa casi 30 aña bieu.

Den e raport, cu a keda entrega n’e Ministernan encarga cu Transporte na Corsou y Aruba, Suzy Romer y Mike de Meza, respectivamente, ta specifica kico ta tur e problemanan cu InselAir a confronta e ultimo dos añanan.

Ora cu a papia cu e funcionarionan di DCA a bin dilanti cu a base di diferente incidente tecnico, manera problema cu presion den e cabina di e avionnan, a cuminsa surgi duda cerca nan, na final di 2016, riba navegabilidad di, inicialmente, solamente e flota MD-80.

Pa tur avionnan di e tipo aki a dicidi di pone un prohibicion di buelo y niun di nan ta na Aruba aworaki.

Despues di esey como reaccion riba incidentenan tecnico cu avionnan Fokker 70, manera fayo di e sistema hidraulico durante buelo – den combinacion cu eror den ehecucion di proceduranan di mantencion, a dicidi di pone un prohibicion pa avionnan Fokker 70 den luna di januari, 2017.

E avion aki mester pasa den un mantencion regular grandi prome cu e por wordo poni den uzo bek pa buelonan comercial.

Tur e decisionnan tuma ta haci cu desde 11 di februari ultimo InselAir Aruba no tin ningun avion na su disposicion. Loke nan ta bisa aserca ta cu DCA no a scoge pa limita, schors of hala aden e permiso otorga na InselAir Aruba.