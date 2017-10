E biaha lo tin competencia di cushinamento entre dos team pa cushina cuminda crioyo

Durante un conferencia di prensa, dirigencia di Santa Rosa, esta Jennifer Gamez, coordinador di mercado y Humprey Croes, director interino a anuncia cu diadomingo dia 29 di october, lo nan tin nan ultimo mercado pa loke ta Santa Rosa. Lo tin un otro mercado mas, pero esey lo ta den cooperacion cu Monumenten Fonds.

Maske cu no ta periodo di produccion, pero lo invita diferente kunukero y piscador pa bin pa bende nan productonan y apesar di tur esaki, nan ta spera cu e lo bira uno grandi.

Santa Rosa mes lo ta bendiendo su producto pa cual nan ta conoci, p.e. mata di fruta, simia, fertilizante, etc.

Lo tin na benta, carni di porco fresco y tambe di bestia chiquito. E kinderboerderij tambe lo ta habri dia 29 awor.

Loke ta yamativo, cu lo tin dos competencia di cushinamento, pa cual a invita 4 chef, kendenan lo ta huez y lo purba e cumindanan crioyo cu e rebendedornan lo tin na benta. Lo tin dos team di sstudiante di EPI, di sector hospilidad y turismo.

Cada team lo tin un chef experiencia cu nan, p.e. un di nan tin Chef Leest y otro lo tin Chef Jeffrey de la Rosa. Cada team lo haya un macuto cu producto misterioso, pa nan prepara un cuminda crioyo.

Nan lo tin dos ora pa cushina esaki pa na final e hurado lo scoge e team ganador. No lubida e dia ta diadomingo dia 29 y ora ta for di 9 or di mainta te cu 2or di merdia.