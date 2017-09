E bukinan di mas pret den e “Happy Box” di McDonald’s

McDonald’s ta renoba su compromiso cu e famianan agregando un alternativa novedoso di entretenimento n’e “Happy Box”; lo ofrece un coleccion exclusivo di cuatro storia increibel. Trabes di e iniciativa aki, McDonald’s kier brinda diferente herment n’e famianan, pa stimula e creatividad di e chikitinnan y inspira muchanan pa lesa.

E muchanan lo por scoge un di e bukinan coleccionabel, cu lo pone e imaginacion bula.

E titulonan di e bukinan ta “Pete the Cat’s Got Glass”, “Anelia Badelia First School Day”, “Just a School Project” y “If you Take a Mouse to School”.

McDonald’s ta sigui ofrece alternativanan cu ta yuda crea habitonan positivo y ademas, ta stimula e imaginacion y creatividad di e muchanan.

For di nan incorporacion di e bukinan den e “Happy Box”, McDonald’s a posiciona su mes como e distribuidor mas grandi di Latino America, yegando na entrega mas di 5 miyon ehemplar.

McDonald’s y Lesamento

Durante tres aña consecutivo, McDonald’s a desaroya diferente accion pa incentiva den e chikitinnan e habito di lectura y transform’e den un actividad cu ta atrae nan atencion. Cu diferente coleccion, y di tematicanan varia, a acerca e famianan cu un opcion nobo di entretenimento, yegando na entrega mas di 5 miyon buki desde su lansamento.

E campañanan aki, ademas, tabata acompaña pa aliansanan den Latino America cu casnan editorial, fundacionnan y ONG’s pa yuda promove e habitonan di lesamento acercando e muchanan na bukinan dibertido y educativo. Man teni di e diferente actornan social, a haci donacion di mas di 10 mil buki na muchanan di recursonan scars.