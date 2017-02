E candidad a alcansa 15 sospechoso caba: Polis a habri siman deteniendo 9 atracado mas relaciona cu e atraco arma na La Estrella

For di trempan den marduga un grupo grandi di Polis, di varios departamento, cu ayudo di e vannan di transporte di Cuerpo Especial Arubano, a topa pa un accion relampago riba un grupo di sospechoso di ta meti den atraco. Na tur a detene 9 sospechoso, di cual 4 ta ciudadanonan local.

Tabata diasabra dia 14 di januari ultimo cu 2 homber arma, sin cara tapa, a drenta joyeria La Estrella situa den Certified Mega Mall net ora nan tabata cerando, algo prome cu 7:00pm.

Bou menasa di arma a bay cu tur placa y joyas cu nan por a haya den e showcasenan.

Cu saco grandi di sushi nan a sali for di e establecimento, pa cual mesora e ekipo di recherchenan cu ta investiga casonan di atraco a cuminsa cu nan trabou.

E investigacion tactico, uzando tecnicanan moderno, banda di informacion y tip drentando di comunidad a conduci na 6 detencion den dos siman di tempo. Mester menciona cu a gara 2 sospechoso na aeropuerto, net saliendo pa Venezuela.

Pero Polis ta consciente cu e atraco aki no ta un trabou sporadico di 2 sospechoso, sino mas bien un organisacion criminal cu ta comete e tipo di crimennan aki a base regular, casi como nan trabou di tur dia. E red di hende cu ta prepara e atraco, comete e atraco, bende e articulonan horta, banda di esunnan cu ta cumpra cosnan horta, ta un grupo grandi.

Asina awe dialuna tabata asina leu cu a sali detene e siguiente grupo di sospechosonan na 4 diferente cas. E prome pa ricibi bishita di Team di Aresto ta Caya Frere Henriquez # 4, unda a bay cu 2 sospechoso. Na Modansa # 11-B a bay cu 4 sospechoso, na Palm Beach # 402 a bay cu 2 sospechoso y na Koyari # 40 a detene 1 sospechoso. E nacionalidadnan ta varia entre 1 Colombiano, 1 Dominicano, 3 Venezolano y 4 Arubiano.

Ta bon pa acentua cu na e adres na Palm Beach, Polisnan a detene un señora local di 57 aña di edad. Den su cas a haya un “houder” di arma di candela cu bala cayente y a haya droga.

“Desde cu e atraco a tuma luga, e team di Atraco ta traha 16 pa 18 ora pa dia pa resolve e caso aki. Mi ta contento cu 80% di e casonan soluciona ta danki na informacion di pueblo, pa cual nos no tin suficiente palabra pa gradici pa e sosten y e confiansa”, asina Lito Lacle, Vocero di Cuerpo Policial Aruba a bisa na final di e detencionnan.

“Mi kier stress cu den e detencionnan awe tin 4 local envolvi. Mi ta subraya esaki pasobra hopi bes tin un impresion robes cu ta stranhero so ta bin comete atraco na Aruba, pero sin tene cuenta cu mayoria bes ta Arubianonan mes ta na cabes”, sr. Lacle a continua bisando.

E sub inspector di Polis a enfatisa cu e criminalnan hopi bes ta purba nan suerte bou e pretexto falso cu lo no gara nan. No ta tene na cuenta cu Cuerpo Policial Aruba tin un di e nivel di soluciona casonan criminal di mas halto den henter nos region, pues e chens cu Polis ta garabo na Aruba ta hopi mas halto cu den hopi otro isla of pais.

“Y esey ta precisamente locual ta sosodiendo tambe, mas atraco ta bin cu mas caso, mas detencion y mas preso. No kere mes cu bo ta tira atraco y scapa. Crimen no ta paga”, asina Lito Lacle a termina bisando.