E contratista We Built a haya derecho pa basha Bushiri Beach Hotel abao

Di acuerdo cu Director di DOW, ing. Marlon Croes, awe e compania cu a gana e destaho publico, We Built lo cuminsa cu e trabao pa basha ex Bushiri Beach Hotel abao. Ta for di basta tempo caba, algun aña a bin ta papia cu algo mester haci cu Bushiri Beach Hotel, cu a para bira un ruina masha mahos den bista di turista, t’e unico pilar di nos economia.

Ta manera ing. Marlon Croes a bisa, cu e proyecto aki ta den pipeline for di algun aña caba, sigur si mira cu e edificio aki ta sigui deteriora. Y ta atacha imagen di Aruba su turismo, sigur. Den luz di esey, diferente conseho a bay pa Gobierno, y unda a dicidi pa institui un comision, consistiendo di varios stakeholder pa bin cu conseho pa determina ta kico haci cu ex Bushiri Beach Hotel.

Sigur despues di tende diferente storia, e.o. e grupo aki kier bin cu otro hotel of compleho deportivo na dicho sitio. Siendo tin un mocion aproba den Parlamento caba, cu ta bisa cu lo destina e localidad ey pa un beach publico.

Despues di varios reunion cu e comision, a yega n’e decision cu ta mihor basha ex Bushiri Beach Hotel abao, pa cual a sigui un destaho publico, cu ser gana pa We Built, p’e suma di 800 mil y pico florin, maske cu diferente compania a participa n’e destaho publico aki.

Di acuerdo cu ing. Marlon Croes, awe e compania lo cuminsa sloop e hotel completamente. Lo haci e trabao cu masha cautela, pasobra tin asbest envolvi. E trabao lo tuma un 40 pa 45 dia. Aki lo bira un area publico, cu caracter habri pa pueblo y turistanan disfruta di dicho beach.

Lo saca henter a fundeshi afo, y lo uni n’e masterplan di APA N.V.