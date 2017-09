E (mal)trato cu Paul Croes ta hayando den KIA ta un tortura mental

Paul Croes tin mas di un luna sera na KIA y te ainda e no por mira su señora, tampoco su yiunan, pasobra Ministerio Publico tin restriccion na su bishita, esta cu Paul Croes no mag tin contacto cu ningun hende, ni den KIA.

Ministerio Publico ta catalogiza Paul Croes como un criminal pisa, loke nifica cu e ex-mandatario ta 22 ora sera y 2 ora so e ta haya pa lucht pa dia. Bisando esaki, ni un criminal pisa no ta haya e trato aki den KIA.

E ta inhumano, y hasta nos ta califica esaki como un tortura mental cu Paul Croes ta pasando aden. E pregunta cu ta surgiendo ta, si Ministerio Publico kier pa Paul Croes haya un colapso mental, haya un depresion cu e no ta sinti nada mas pa bida.

Nos ta haya straño cu organisacion di Derecho Humano na Aruba, esta si nan ta activo ainda no sa di e hecho aki, pasobra ni un bestia bo ta trata asina.

Falta solamente pa sera Paul Croes den cachot, pasobra pa mas di un luna e no mag di wak su famia. Esaki ta un tortura mental.

Relaciona cu esaki, nos di AWEMainta a tuma contacto cu vocero di Ministerio Publico, Ann Angela, kende a tuma contacto cu e Fiscal cu tin e caso aki, y e unico reaccion cu nos a haya ta, cu Paul Croes su detencion ainda ta den “beperking”.

E unico motibo p’esaki ta cu e sospechoso no mag influencia e otronan den e investigacion cu a siguiendo su curso.

Nos ta kere cu su abogado tin cu cuminsa pensa pa entama un caso y demanda p’e maltrato cu Paul Croes ta hayando den KIA.