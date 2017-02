E punto cardinal ta cu…. Autoridadnan no sa con arma di candela ta drenta prison na Sint Maarten

PHILIPSBURG – Gobierno y pueblo di Sint Maarten tin un otro problema tremendo pa resolvé aparte di e problemanan agudo cu nan tin cu Gobierno Hulandes riba cuestionnan manera integridad di e mandatarionan lokal. E problema nan tin yama prizon Point Blanche.

Y e pregunta cardinal ta: Con un arma cargá cu bala por resultá den prizon.

Pió ainda, fo’i ki dia e arma tabatey t’e pregunta cardinal.

Ya a bira tradicion riba e isla, cu e prizon no tin basta personal, e edificio ta washi-washi y no tin placa pa contratá personal ni drecha e prizon.

Na aña 2012 èx Minister di Hustisia, Roland Duncan tabatin un plan pa restourá e prizon, pero no a yega mucho leu, pasobra e no a haña cooperacion for di Hulanda cu tabatin desconfiansa den su persona.

Duncan a nombra Edward Rohan como Director, pasobra e tabatin hopi experensia den e sistema penitenciario trahando na Hulanda.

Rohan a purba seriamente pa resolvé e problemanan, pero sin suficiente personal y cu vigilantenan civil como cuidador di prezu e no por a yega masha leu.

No por bisa cu semper tabatin arma den e prizon, pero na sèptèmber di 2014 nan a haña dos arma di candela.

Y si tin arma den un poder di criminal, morto ta cay y esey tabata e caso dia nan a mata e prezu Omar Jones aña pasá dia 31 di augùstùs.

Nan a haña un pistol serca dje lugar di e tiroteo, pero te awe no por a resolvé e asesinato.

Diamars ultimo autoridadnan a bolbe haña un arma di candela durante un búskeda despues cu mariniernan Hulandes a yuda Polis listra den e prizon.

Nan a haña e arma den cèl di Renaldo “Reo” Reymond, kende a caba di haña un castigo adicional di 4 aña riba e 16 añanan di castigu cu e ta sintando.

Aparentemente el a sigui cu su negoshi di bende arma den prizon, pasobra esey e tabata haci promé cu el a cay prezu. Nan tin bista riba dos prezo mas cu lo por tin arma.

Si resultá cu nan tin arma, no ta importá cu nan ta será caba, pasobra ta trata e investigacion manera ta un caso nobo.