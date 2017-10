E show ta sigui: Awor ta famia di Robyn Gardner kier test wesonan humano haya na Aruba

Den un publicacion na Merca ta wordo bisa cu pronto cientificonan lo por compara DNA saca for di wesonan humano haya durante un investigacion riba desaparicion di e hoben di Alabama, Natalee Holloway, cu esun Robyn Gardner, un muher di Maryland cu a desaparece na Aruba.

“Mi ta bay entrega mi DNA den e proximo dianan pa mira si nan ta cuadra cu otro,” e ruman muher di Gardner, Danielle Colson-Unglesbee a bisa na HuffPost.

Segun e articulo ta menciona, e wesonan humano a wordo haya durante filmacon di e serie di television Oxigen, yama “The Disappearance of Natalee Holloway.”

E programa aki ta sigui e pasonan di e tata di e hoben desapareci y investigado priva T.J. Ward ora cu nan tabata sigui indicacionnan na Aruba.

Mas tempran e luna aki, test di DNA haci a descarta cu e wesonan aki por ta di Holloway.

“E ta pertenece na un persona di etnicidad Caucasiano Europeo,” asina e ex Director di Laboratorio Forensico di D.C. Department of Forensic Sciences, a declara na HuffPost.

Nan ta menciona cu Gardner ta un di e por lo menos 4 Mericanonan cu a desaparece riba e isla Caribense e ultimo añanan. Pero no ta menciona e otro dos casonan.

Manera por corda, e turista Mericano Gardner a desaparece dia 2 di augustus, 2011, ora cu el a bucea cu su amigo Gary Giordano na Baby Beach. Giordano a bisa cu su amiga a wordo lastra pa e coriente fuerte den e area. Ni curpa di Holloway ni esun di Gardner a wordo haya.

E wesonan haya durante filmacion di “The Disappearance of Natalee Holloway” a wordo descubri dor di Gabriel Madrigal, un “informante,” y John Ludwick, un amigo di Joran van der Sloot, di acuerdo cu e serie di television.