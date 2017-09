E siman aki lo tin tiramento di lot pa sa cua partido lo por organisa parada diadomingo awor

For di despues cu a bira conoci cu AVP, como e partido di Gobierno tin derecho pa organisa e ultimo parade prome cu eleccion, dirigentenan di MEP no kier acepta esaki.

For di Status Aparte di Aruba, despues cu a surgi diferencianan ta cua partido tin derecho pa organisa parada prome cu eleccion, for di despues di Gobierno di MEP, a dicidi cu e partido den Gobierno lo haya permiso automaticamente.

Pero awor MEP ta protesta contra di esaki y lo a manda un carta pa Mando Policial, si Alto Comisario no cambia di opinion, cu nan lo bay Corte awe, pa laga un Huez dicidi. Loke hopi biaha no por, pasobra un Huez lo bisa cu e lo no sinta riba stul di Gobierno, amenos cu tin inhusticia.

MEP a laga sa cu ta for di januari di e aña aki a pidi permiso caba, y tog a duna AVP esaki, pero manera nos tin entendi, esaki ta a base di un palabracion anterior, cu e partido den Gobierno lo haya e permiso. Sigur e lo bira un caso interesante, pero mientrastanto, extraoficialmente nos tin entendi cu Alto Comisario, Dolfi Richardson a laga sa pa laga lot dicidi cua partido lo por organisa e parada diadomingo awor.

AVP no por compronde e Alto Comisario, kende sa masha bon con e palabracion ta hinca den otro, y/of e lo a ser intimida pa cambia di opinion y awor lo bay over na tiramento di lot. Tiramento di lot lo tin cu tuma lugar e siman aki, pa cual ya caba AVP a apunta Marlon Sneek como su representante.