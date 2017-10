E tanker cu a pega riba rif banda di Renaissance Island, no a causa masha daño

E no tabata carga y no tin coral eybao

Tabata algun siman atras, cu Polis Maritimo a haya informacion di Kuststation y di Centrale Polis cu un tanker a pega den rif banda di Renaissance Island.

Inmediatamente boto di Polis BP 2 a ser manda y ora nan a yega a constata berdad cu e tanker “Thayer” IMO-9112131 ta pega pafo di rif algun 100 meter oost di Renaissance Island.

Unabes n’e sitio, a wak un tugboat y pilot boat di Aruba Ports Authority n’e sitio tambe. Personal di Polis Maritimo y personal Guardacosta a dicidi di subi abordo y a cuminsa cu investigacion.

E capitan S. Singh a declara cu pa 19:30 nan mester a bin na pilot station na Barcadera cu ta 1.5 nautical miles leu di tera pa topa cu e “supply boat” Orion pa haci 1 crew change.

Ora e barco Thayer a yega na 1.5 nautical miles si e “supply boat” Orion a bisa nan bin mas serca pa nan haci crew change. Asina e barco Thayer a keda drief bin mas serca.

Ora cu e tanker Thayer a yega na un distancia di 0.4 nautical miles di tera nan a realisa cu nan ta mucho serca y a purba haci maniobra pa evita e barco pega riba rif.

Pero esey tabata mucho laat y e barco a drief na un speed 0.4 miles pa ora y bin pega den rif. Personeel di Directie Scheepvaart y e Havenmeester interino tambe a bay n’e sitio pa haci nan investigacion.

Durante e investigacion personeel Guardacosta a haya otro informacion y a bay di e sitio. Personal di Polis Maritimo a keda encarga cu e investigacion.

Durante interogacion. personal Polis Martimo a constata cu e capitan tabata hole fuerte na consumo alcohol.

A pidi su cooperacion pa haci un blaas-test di alcohol pa cual el a duna cu cooperacion. El a blaas 933 UGL.

Pa tur seguridad a lage blaas un biaha mas y a bolbe supla 955 UGL, cu ta 4x mas cu e gehalte permiti den Haven en Rede-/Verordening di 220 UGL.

E capitan a wordo deteni pa mas investigacion y a wordo transporta pa Warda di Polis na Sta cruz. E first officer a tuma over e mando riba tanquero. N’e momento cu e barco a pega den rif tabatin 24 crew total abordo y e barco no tabatin carga. Su carga normaal ta crudo.

Peronal cu pilot y tugboat a los e barco di rif y riba ordo di Havenmeester interino a laga confisca e barco y a pone na un posicion west di Aruba, pendiente inspeccion si e barco ta den bon estado pa sigui nabega y pendiente investigation.

E capitan a keda total 10 dia deteni. Durante e dianan ey personal di Polis Maritimo hunto cu DNM a haci full un investigacion na posibel daño na naturalesa y resto di investigacion penal. E daño na naturalesa tabata di acuerdo cu raport di DNM minimaal den e area ey cual danki Dios y no tabatin hopi coral.

Fiscal Schwengle tabata fiscal den e caso aki y OM a impone un transactie boete p’e capitan/compania pa nabega bao di influencia.

Durante e dianan cu e capitan tabata deteni, e compania a manda un otro capitan tuma over e tankero.

Durante e 10 dianan di investigacion Directie Scheepvaart a kita e detentie di e barco. Mester remarca cu danki Dios e tanquero no tabata carga cu zeta y e daño tabata limita na naturalesa.